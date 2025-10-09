Israel ja Hamas ovat päässeet sopuun rauhansuunnitelman ensimmäisestä vaiheesta.

MTV:n ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki kuvaa tapahtunutta ylivoimaisesti merkittävimmäksi myönteiseksi käänteeksi.

Etenkin panttivangeista luopuminen on merkittävä edistysaskel. Panttivangit ovat olleet Hamasin keskeinen valttikortti ja niistä luopuminen on askel kohti rauhaa.

– Kuvaa sitä, että Hamas on ikään kuin sitoutunut lähtemään rauhan tielle, Kivimäki sanoo.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sai tiedon rauhanprosessin ensimmäisestä vaiheesta paperilappusella.

Voitto Israelille?

Ulkomaantoimituksen päällikkö arvioi, että Hamasilla ei tällä hetkellä ole juuri muita vaihtoehtoja kuin kuolla asian puolesta.

– Hamas tekee ratkaisun ase ohimoa vasten, melkeinpä kirjaimellisesti.

Yhdysvaltojen merkitys ja rooli rauhan aikaansaamiseksi on Kivimäen mukaan täysin ylivoimainen, vaikka mukana prosessissa ovat esimerkiksi Qatar, Egypti tai Turkki.

– Hyvä kysymys on se, voiko tilannetta kuvata rauhaan pakottamiseksi? Kivimäki kysyy.

Yhdysvallat rahoittavat Israelin sotakoneistoa normaalitilanteessakin merkittävällä rahasummalla vuositasolla.

– Kyllä Israelin puolustus- ja sotakoneisto sykkii täysin Yhdysvalloista tulevan varallisuuden tahtiin, Kivimäki sanoo.

Nobelin rauhanpalkinto jaetaan perjantaina

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on moneen otteeseen tuonut julkisuuteen ilmi, että hän tavoittelee Nobelin rauhanpalkintoa. Kivimäki ei kuitenkaan usko, että hän sellaista tulee saamaan.

–Tulee olemaan mielenkiintoista kuulla, kun tuo palkinto julkistetaan. Pidän sitä epätodennäköisenä, että hän sitä saisi, Kivimäki sanoo.

Trump on itse esimerkiksi kertonut ”lopettaneensa seitsemän sotaa”.

Trumpia on kritisoitu esimerkiksi entisen Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin painostamisesta sekä esimerkiksi journalistien hiljentämisestä. Maailman terveysjärjestö WHO:sta tai Pariisin ilmastosopimuksesta vetäytyminen eivät puhu palkinnon saannin puolesta. Grönlannin liitospuheista Yhdysvaltoihin puhumattakaan. https://www.bbc.com/news/articles/cg5ejm4qrzyo

– Sanoisin, ettei palkinnonsaajaa yhdessä illassa päätetä, mutta Trump on tästä varmasti toista mieltä, Kivimäki sanoo.