Viimeinen lyönti oli liikaa – vuosia jatkunut väkivalta parisuhteessa vei naisen hengen: MTV Uutiset selvitti, millaisia ovat poliisin "kotihälytyskeikat"

Poliisi puhuttaa paikan päällä osapuolet ja selvittää, millaisia vammoja osapuolille on tullut. Jos kyse on lähisuhdeväkivallasta, poliisi kirjaa rikosilmoituksen, vaikka uhri sitä vastustaisikin.



Perheväkivaltaa tapahtuu Suomessa joka päivä, mutta erityisen paljon näitä rikoksia tapahtuu viikonloppuisin, pitkinä pyhinä ja lomien aikaan. Monesti alkoholilla on osuutta asiaan.

Valitettavan usein tehtäviin liittyy myös lapsia, vaikka väkivalta ei välttämättä heihin kohdistukaan. Lapsia saattaa kuitenkin olla läsnä kotona.



MTV Uutiset pyysi poliiseja kertomaan, millaista perheväkivaltaa he kohtaavat työssään. Tässä on kuusi tositarinaa kotihälytyskeikoilta. Henkilöiden nimet on muutettu.



Keikka numero 1: Ensimmäinen ja toivottavasti myös viimeinen kerta

Maija on soittanut hätäkeskukseen, koska hänen miehensä Mikko on pahoinpidellyt häntä heidän yhteisessä asunnossaan. Poliisi saa hätäkeskukselta tehtävän ja partio lähtee kohteeseen.



Matkalla partio tarkistaa koneelta, että poliisia ei ole aiemmin hälytetty Maijan ja Mikon luo.



– Perille päästyämme emme näe pihalla ketään, mutta ikkunasta näemme, että keittiön pöydän ääressä istuu itkuinen nainen. Emme ehdi soittamaan edes ovikelloa, kun mies tulee avaamaan asunnon ulko-oven ja pyytää meidät sisälle selvittämään asiaa, poliisi kertoo.



Turvakodista saa apua Lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa tai pelkoa suhteessaan kokevat voivat hakea apua turvakodeista, joita on ympäri Suomea.

Turvakoti tarjoaa ympärivuorokautista turvallista ja lyhytaikaista asumista. Lisäksi turvakodista saa ammattitaitoista kriisiapua ja neuvoja perhe-ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä ympärivuorokautisesti henkilökunnan läsnäolon. – Pääosa meidän asiakkaistamme on naisia, mutta joka vuosi meillä on asiakkaina myös miehiä. Haagan turvakodissa on vuosittain asukkaana noin 150 naista ja muutama mies, vastaava sosiaalityöntekijä Minna Remes-Sievänen Pääkaupungin turvakoti ry:stä kertoo. Puolet asiakkaista ottaa itse yhteyttä turvakotiin tai heidän läheisensä soittaa heidän puolestaan.Vajaa puolet asiakkaista tulee sosiaaliviranomaisten ohjaamina ja noin kymmenesosassa tapauksista poliisi tuo asiakkaan turvakotiin.

– Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on Suomessa iso ongelma ja se koskettaa tosi monenlaisia ihmisiä. Siitä huolimatta, että turvakodeista ja muusta avusta on tietoa, silti liian vähän ihmisiä hakeutuu avun piiriin, Remes-Sievänen sanoo. Turvakodin asiakkaina on ihmisiä kaikista yhteiskuntaluokista. Myös lapset tulevat usein vanhemman mukana turvakotiin asumaan.

Keskimäärin turvakodin asiakkuus kestää noin kolme viikkoa, mutta osa on lyhyemmän aikaa ja osa pitempään.

Usein joulunaika on turvakodeissa melko rauhallinen. – Se johtuu siitä, että ihmiset usein sinnittelee aika pitkään esimerkiksi lasten tai muiden läheisten joulunvieton takia. He yrittävät pysyä ja pitää tilanteen rauhallisena. Kun palataan arkeen, niin sitten lähdetään apua hakemaan, Remes-Sievänen kertoo. Turvakodissa ihmisille tarjotaan keskusteluapua, mutta henkilökunta ei koskaan anna asiakkaille ohjeita, miten tämän tulisi toimia. Ammattiauttajat pystyvät kuitenkin kertomaan asiakkaille vaihtoehdoista. – Irrottautuminen väkivaltaisestakaan parisuhteesta ei ole kauhean helppoa, etenkään jos suhteesta on lapsia ja on paljon yhteisiä, jaettuja asioita. Ihmiset antavat hyvin monta kertaa uusia mahdollisuuksia ja yrittävät jatkaa elämää. – Häpeä ja syyllisyys on todella iso tunne suurimmalla osalla asiakkaistamme. Meidän tehtävämme on antaa heille tietoa, auttaa tunnistamaan väkivaltaa ja väkivallan eri muotoja sekä aukaista asiakkaan silmiä, Remes-Sievänen kertoo.

Turvakotien lisäksi apua voi hakea myös muun muassa Nollalinjasta puhelimitse.

Mikko kertoo heti suoraan poliisille, että hänellä ja hänen vaimollaan oli riitaa, jonka yhteydessä molemmat olivat huutaneet toisilleen.



– Mies kertoo, ettei hän tiedä mikä häneen meni, kun hän menetti hermonsa niin pahasti, että löi vaimoaan kerran ja tönäisi hänet kaappia päin. Mies kertoo, että hän ei ole koskaan aiemmin lyönyt vaimoaan.



Poliisi näkee Mikosta päälle päin, että hän katuu oikeasti ja paljon. Se ei kuitenkaan muuta tapahtunutta.

Mikko menee istumaan olohuoneen sohvalle samalla, kun poliisi puhuttaa Maijaa, joka kertoo tapahtumista yhtenevästi miehensä kanssa.



– Nainen kertoo, että heillä oli riitaa ja ensimmäistä kertaa ikinä mies kävi häneen käsiksi. Nainen kertoo, että mies oli pyytänyt anteeksi välittömästi teon jälkeen.



Maija ja Mikko kertovat molemmat erikseen poliisille, että he ovat olleet vuosia yhdessä eikä tällaista ole tapahtunut koskaan aiemmin. Riitaa toki on ollut, mutta ei väkivaltaa.



– Molemmat vakuuttavat, että pärjäävät asunnossa yhdessä loppuillan ja jatkossa muutenkin. Molemmat vielä pahoittelevat, että "tällä tavalla vaivattiin ja teidän piti tulla tänne".



– Kerromme, että ei tarvitse pyydellä anteeksi, sillä meidän työhömme kuuluu tulla paikalle silloin, kun jollain on hätä, poliisi kertoo.



Pariskunta sopii poliisin läsnäollessa, että he nukkuisivat eri huoneissa ja eri kerroksissa tulevan yön, jotta molemmat saavat vielä hieman omaa rauhaa käydä tapahtumaa läpi.



Maijan kasvoissa näkyy punoitusta ja pientä turvotusta. Poliisi kysyy naiselta muista vammoista ja hän kertoo, että takaraivossa tuntuu pieni kuhmu. Vammat valokuvataan ja pariskunnalle kerrotaan, että tapahtuneesta kirjataan rikosilmoitus.



Maijalle ja Mikolle kerrotaan myös mitä kautta he voivat hakea apua parisuhteeseensa, jos kokevat sen tarpeelliseksi. Tämän jälkeen poliisi poistuu paikalta.



– Sekä minulla että partiokaverillani on vuosien varrella useita kotihälytyksiä takana ja pohdimme autossa, että vaikutti todellakin siltä, ettei kyseisessä parisuhteessa ole koskaan ennen käynyt näin, ja toivottavasti ei käy jatkossakaan.



Keikka numero 2: Tuttu tarina tutussa osoitteessa



Hätäkeskuksen antaman ilmoituksen mukaan Riitan miesystävä Antti on pahoinpidellyt häntä ja riehuu edelleen asunnossa.



Poliisi osaa jo osoitteen kuullessaan arvata, mikä partiota suurella todennäköisyydellä perillä odottaa.



– Kyseessä on pariskunta, jonka suhde on on/off-tyylinen ja poliisi on käynyt monta kertaa tehtävällä kyseisessä osoitteessa. Jo se, että minä ja silloinen partiokaverini, molemmat muistettiin äkkiä vajaa kymmenkunta keikkaa, jolloin ollaan käyty siellä eri partiokavereiden kanssa, kertoo omaa karua kieltään, poliisi kertoo.



Kumpikaan poliiseista ei muista, onko Antilla tällä hetkellä voimassa oleva lähestymiskielto Riittaa kohtaan vai ei. Se ei tosin pariskunnan yhteiseloa eikä riitelyä ole estänyt ennenkään.



Vaikka lähestymiskielto on ollut voimassa, on Riitta kutsunut Antin luokseen monta kertaa.



– Kun jossain vaiheessa, yleensä alkoholin loppumisen yhteydessä, tulee riitaa, niin sitten nainen soittaa hätäkeskukseen, poliisi sanoo.



Välillä pariskunta on tapellut, välillä Riitta vain haluaa Antin pois asunnostaan.

Poliisi on kertonut pariskunnalle monta kertaa, etteivät he voi viettää aikaa yhdessä, jos lähestymiskielto on voimassa, mutta se ei kumpaakaan kiinnosta. Usein osoitteessa on ollut eriasteista riitaa, mutta välillä siellä on väkivaltaakin käytetty puolin ja toisin.



Poliisin mentyä tällä kertaa paikalle, tilanne on odotetun kaltainen. Sekä Riitta että Antti ovat paikalla ja molemmat ovat vahvasti päihtyneitä.

Poliisi puhuttaa kumpaakin ja käy ilmi, että iltaa on taas kerran istuttu aluksi hyvillä mielin yhdessä ja alkoholia on nautittu – kunnes jossain vaiheessa iltaa on tullut riitaa, jonka syytä kumpikaan osapuoli ei enää muista.



Riidan yhteydessä on huudettu puolin ja toisin ja Riitta on heittänyt Anttia mahdollisesti maljakolla, kirjalla tai jollain muulla esineellä. Tätäkään ei kumpikaan osaa kertoa.



Antti on lyönyt naista ja tönäissyt tämän kumoon lattialle. Kumpikaan ei osaa kertoa, kumpi kävi ensin käsiksi toiseen, mutta molemmat ovat samaa mieltä siitä, että molemmat ovat joutuneet pahoinpitelyn uhriksi.



Molemmilla on lieviä vammoja, jotka sopivat poliisille kerrottuun tarinaan. Lisäksi Antin kasvoissa on tuoreita verinaarmuja, ihan kuin häntä olisi raavittu kynsillä naamasta. Kumpikaan ei osaa sanoa, onko näin käynyt vai ei. Molemmat pitävät kuitenkin täysin mahdollisena, että nainen on raapinut miehen kasvoja.



Poliisi kuvaa vammat ja kirjaa rikosilmoituksen. Antti viedään pois asunnolta, koska hän ei ole siellä kirjoilla eikä lähestymiskielto ole voimassa.



– Tällä kertaa ei käy niin, että samassa vuorossa tulee uusi ilmoitus samasta osoitteesta samojen osapuolien vuoksi samasta syystä. Sellaisiakin vuoroja sekä minulla että partiokaverillani on ollut, poliisi kertoo.



– Välillä on hyvinkin turhauttavaa käydä samoissa osoitteissa useita kertoja samojen syiden vuoksi, kun siltä voitaisiin välttyä sillä, että riitelevät pariskunnat lähtisivät eri suuntiin. Mutta joku heitä vaan vetää aina puoleensa. Mikä se "joku" on, sitä en osaa sanoa.



Keikka numero 3: Viimeinen lyönti johti kuolemaan

Poliisi on saanut useita kertoja hälytyksiä samaan kohteeseen Helsingissä. Noin nelikymppinen pariskunta on ollut suhteessa pitkään ja päihteidenkäyttö on ollut osa heidän arkeaan.

Välillä riitaa on ollut ulkona, ostoskeskuksella tai metroasemalla, välillä pariskunnan asunnossa.

– Tämä oli aika tyypillinen, surullinen tapaus. Nainen ei suostunut poistumaan suhteesta mihinkään, vaikka siinä on ollut väkivaltaa. Varmaan suhteessa on ollut taloudellista riippuvuuttakin ja yhdessä on pysytty senkin takia.



Nainen oli pienikokoinen ja mies iso. Poliisi oli tuttu vieras heidän luonaan.

– Keikkalistalta aina näki, että taas oli käyty samassa osoitteessa.



Kunnes tuli viimeinen kerta. Pariskunnalle tuli jälleen riitaa ja mies kävi väkivaltaiseksi.

– Mies löi naista niin lujaa, että nainen kuoli siihen lyöntiin. Se lyönti päätti sen suhteen.



Teossa ei käytetty teräasetta. Mies tuomittiin teosta vankilaan.



Kertomus numero 4: Itkuinen nainen pihalla herätti naapurin huolen



Hätäkeskus saa aamuyöllä ilmoituksen itkuisesta naisesta rivitalon pihalla. Miesystävä on pahoinpidellyt naista ja naapuri soittaa hätäkeskukseen.



Poliisi menee paikalla ja löytää talon pihalta Piian, jolla näyttää olevan jonkinlainen paniikkikohtaus päällä. Naisen seurassa on hänen ystävänsä.

Toinen poliisi jää puhuttamaan Piiaa ja toinen menee asuntoon juttelemaan Piian miesystävän Tonin kanssa. Sisällä asunnossa on myös toinen mies.



– Molemmat miehet kertovat yhtenevästi, että kaksi ystäväpariskuntaa oli ollut yhdessä viettämässä iltaa baarissa ja asunnossa asuva naishenkilö oli lähtenyt ennen muita asunnolle. Kun muut olivat tulleet paikalle, oli nainen riehaantunut ja heitellyt tavaroita asunnon sisällä. Ilmeisesti kyseessä oli ollut jonkinlainen mustasukkaisuuskohtaus.



Pihalla Piia ja naapurin nainen antavat poliisille samankaltaiset vastaukset.

Piian paniikkikohtaus ei kuitenkaan laannu, ja poliisi pyytää paikalle ambulanssin. Poliisi varmistaa Piialta, että Toni ei todella ole pahoinpidellyt häntä missään vaiheessa.

Lopulta poliisi selviää keikasta pelkillä puhutuksilla.



– Tuli taas mieleen, että kun naapuri oli nähnyt itkuisen naisen pihalla, oli ensimmäinen olettamus, että miesystävä on pahoinpidellyt häntä. Nämä tiedot olikin ilmoitettu näin hätäkeskukseen.



Poliisi törmää työssään usein tilanteisiin, joissa ihmiset olettavat asioita, mutta totuus on toisenlainen. Toisinaan ihmisten olettamukset osoittautuvat myös oikeiksi.

– Olen sitä mieltä, että jos yhtään siltä tuntuu, niin aina kannattaa soittaa hätäkeskukseen, jos on huoli toisen hyvinvoinnista. Poliisi tulee kyllä paikalle selvittämään mistä on kyse, poliisi sanoo.



Kertomus numero 5: Varhain aamulla tulee riitaa alkoholin takia



Hätäkeskukseen tulee aikaisin aamulla ilmoitus, jonka mukaan kerrostalon naapuriasunnosta kuuluu miehen huutoa. Huudoista päätellen paikalla on muitakin henkilöitä, eli kyseessä on poliisille kiireellinen hälytystehtävä.



Poliisin päästyä paikalle, asunnosta kuuluu vaimeaa musiikkia, mutta ei riitelyä. Huoneiston asukas Jari tulee avaamaan oven poliisille, kun partio soittaa ovikelloa.



– Näkymä ovelta asuntoon kertoo, että alkoholia on käytetty jo jonkin aikaa. Tilanne on kuitenkin täysin rauhallinen, joten ilmoitamme toiselle partiolle radiolla, ettei heidän ole tarvetta tulla kohteeseen, poliisi kertoo.



Jari kertoo poliisille, että huoneistossa on hänen lisäkseen kaksi muutakin henkilöä. Poliisi sanoo haluavansa jututtaa heitäkin.



Olohuoneen sohvalla on lähes sammumispisteessä oleva mies, jolla kuitenkin näyttää olevan kaikki hyvin. Lisäksi makuuhuoneesta tulee Jarin naisystävä Terhi, joka kertoo, että aiemmin heillä oli ollut pientä riitaa ja huutoa, mutta kaikki on saatu jo sovittua.



Riidan syy ei selviä poliisille. Oletettavaa on, että koska kyseessä on aikainen viikonlopun aamu, ja kaikesta päätellen baarissa on oltu edellisenä iltana ja juomista jatkettu vielä asunnollakin, niin mahdollisesti riita on liittynyt alkoholiin.



– Yhteistuumin tulemme siihen lopputulokseen, että siihen kellonaikaan on syytä lopettaa musiikin soittaminen ja käydä nukkumaan. Tämä sopii oikein hyvin myös asunnossa oleville, poliisi kertoo.



Poliisi sai paikalle hälytyksen perheväkivallan takia, mutta perillä selvisi, että sellaisesta ei ole kyse.

– Täysin ymmärrettävää, että ihmiset soittavat hätäkeskukseen, kun naapurista kuuluu huutoa. Palveluammattihan tämä on, niin poliisi käy selvittämässä mistä on kyse.



Kertomus numero 6: Naapuri huolestuu riidan äänistä



Hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen mukaan kerrostaloasunnossa ja osin porraskäytävässä on riitaa.



– Osoite ja osa tehtävään liitetyistä henkilöistä ovat poliisille tuttuja, joten jo matkalla tehtäväpaikalle osaamme varautua siihen, että kyseessä on todennäköisesti alkoholiin liittyvä riitatilanne.



Kun poliisi pääsee perille, riitelyä ei enää kuulu. Vahvasti päihtyneet kaksi henkilöä kertovat, että kolmannen asunnossa olleen, sohvalla sammuneena maanneen Matin kanssa oli ollut riitaa, mutta asia on saatu sovittua.



Sen seurauksena toinen riidan osapuoli oli mennyt sohvalle nukkumaan. Asunnon asukaspariskuntakin oli suunnitellut menevänsä nukkumaan.



– Asukkaiden päihtymystila huomioiden idea vaikutti todella hyvältä, joten poliisi poistui paikalta. Vaikka kyseessä oli tuttu osoite ja ainakin osa hätäkeskukseen kerrottujen osallisten nimistä oli tuttuja, niin eihän sitä koskaan voi tietää, mitä kohteessa oikeasti odottaa.



Poliisi tuntee paikalla olleet ja partio uskoo, että varmuudella riita on kuulostanut pahalta naapureiden korviin.

– Onneksi tilanne ei kuitenkaan ollut tämän vakavampi tällä kertaa.