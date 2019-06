Monella perheellä on edessään uusi ahdistus, kun turvakoti onkin täynnä – pahimmillaan apua hakevat siirretään kauas kotoa: "Se voi olla todella vaikeaa perheille"

Muutos kriisin keskellä voi olla vaikea

Ensi- ja turvakotiliitto on Suomen suurin turvakotipalveluiden tuottaja. Liiton kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen kertoo MTV Uutisille, että jo valmiiksi kriisissä olevaan elämänvaiheeseen paikkakunnan vaihdos voi olla vaikeaa, joskus jopa este turvakotiin tulolle.

Turvakotien paikkamäärä nousee

Turvakotien paikkamäärän nostamiseen on havahduttu ja THL:n mukaan esimerkiksi tänä vuonna turvakotien perhepaikkojen määrä kasvaa 23:lla. Lisäksi Keski-Suomeen Äänekoskelle aukeaa kokonaan uusi turvakoti.

– Turvakotiverkoston kehittämisen lähtökohtana on avata uusia turvakoteja alueille, joilta ne kokonaan puuttuvat ja lisätä perhepaikkoja turvakoteihin, joiden nykyinen paikkamäärä on liian pieni. Turvakotiverkostoa on kasvatettu merkittävästi vuodesta 2015, mutta missään tapauksessa ei voida todeta, että oltaisiin riittävän hyvällä tasolla, Joonas Peltonen toteaa THL:n tiedotteessa.