Asumisyksikkö hukkasi vaikeasti aivovammaisen miehen yksin kauppakeskukseen yli 10 tunniksi, vasta vaimon soitto herätti: "Tiedättekö, missä mieheni on?"

"Virhe, mikä meillä on tapahtunut, ja josta olemme pahoillamme on se, että asukkaalle ei mennyt tieto, että hänen henkilökohtainen avustajansa on sairastunut eikä pääse hänen mukaansa sovituille asioille. Tämä ei tarkoita, että asukas ei olisi saanut tai ei poistuisi kotoaan aivan kuten haluaa ja pystyy, myös halutessaan ilman saattajaa.

Vammaisten yhtäläinen oikeus liikkua ja osallistua yhteiskuntaan on hyvin vahva ja vammaispalvelulaissa määritelty. Meidän tehtävämme on tarjota heille elinympäristö, joka mahdollistaa ja kannustaa aktiiviseen liikkumiseen ja muuhun toimintaan, jotta vammaisella henkilöllä olisi mahdollisimman laaja elinpiiri ja arki.

Se, että joku asukas poistuu kotoaan meille kertomatta, mihin menee tai koska tulee, ei myöskään tarkoita, että hän on hukassa. Toki meillä on yleensä hyvät tiedot henkilöiden elämästä ja mikäli asukas ei ole esimerkiksi palannut iltaan mennessä, niin koitamme tavoitella häntä ja selvittää tilannetta. Lähtökohtaisesti meillä ei ole oikeutta mennä asukkaiden asuntoihin ilman lupaa, mutta pyrimme sopimaan, että jokaisen asunnossa käydään päivittäin.

Meillä asuu omissa vuokra-asunnoissa, omissa kodeissaan, hyvin eri hoidollisuuden tasoisia henkilöitä, joilla on jonkinasteinen aivovamma ja/tai liikuntarajoitteita. Valtaosalla heistä on aivan yhtäläinen itsemääräämisoikeus omiin asioihinsa kuin kellä tahansa kansalaisella. Meillä ei ole oikeutta rajoittaa tai valvoa ihmisten liikkumista asunnoistaan tai rakennuksesta, vaan jokaisella on siihen oikeus omien kykyjensä mukaan ja hän saa siihen tarvittaessa apua.

Mikäli henkilön kulkemista tarvitsee jotenkin esimerkiksi hänen oman turvallisuutensa vuoksi rajoittaa, on siihen erilaisia esimerkiksi suljettuja yksiköitä tai järjestelmiä, kuten liikkuma-aluetta seuraava hälytysranneke. Oulun yksikössä meillä ei tällä hetkellä ole asukkaita, joiden liikkumista olisi tarvetta rajoittaa."