NHL:ssä pelaavan Pittsburgh Penguinsin suomalaislupaus Ville Koivunen on paiskinut kesällä töitä NHL-unelmansa eteen.

Koivusen, 22, ensimmäinen kausi Pohjois-Amerikassa oli erinomainen. Hän iski AHL:ssä 63 ottelussa 56 tehopistettä, mikä oikeutti sarjan tulokaspörssissä kolmanteen sijaan.

Vahvat AHL-otteet toivat palkinnon maalis-huhtikuussa, kun Pittsburgh nosti Koivusen NHL:ään. Pistetahti ei hidastunut kirkkaissa valoissakaan, sillä Koivunen saalisti kahdeksassa ottelussa seitsemän tehopistettä.

Koivunen valmistautuu parhaillaan uuteen kiekkokauteen Pittsburghin tulokasleirillä. Tulokasleirin jälkeen Koivunen haluaa napata harjoitusleiriltä paikan Pittsburghin NHL-kokoonpanosta.

– Tietystikin yritän päästä joukkueeseen heti harjoitusleirillä. Yritän paiskia hommia. Olen todella motivoitunut, Koivunen kertoo Pittsburghin haastattelussa.

Taitava ja älykäs hyökkääjä on tehnyt kesällä kovasti töitä parantaakseen heikkouksiaan ja pärjätäkseen paremmin NHL-tasolla. Koivunen keskittyikin kesäharjoittelussa kahden tärkeän ominaisuuden parantamiseen.

– Olen yrittänyt kehittää luisteluani ja tulla nopeammaksi ja räjähtävämmäksi. Olen yrittänyt saada kahta ensimmäistä potkua räjähtävimmiksi ja päästä täyteen vauhtiin nopeammin. Tietysti olen keskittynyt myös tulemaan vahvemmaksi, sillä kaksinkamppailuihin tarvitaan lihaksia. Ne ovat olleet kaksi isointa asiaa, Koivunen summaa.