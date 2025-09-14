NHL:ssä pelaavan Seattle Krakenin suomalaishyökkääjä Jani Nyman on paiskinut kesän aikana hommia niska limassa.

Nyman valmistautuu parhaillaan uuteen kiekkokauteen Seattlen tulokasleirillä. 21-vuotias maalitykki onnistui maalinteossa, kun Seattle voitti tulokasturnauksessa Vancouver Canucksin maalein 5–3.

Nyman aloittaa toisen kautensa Pohjois-Amerikassa. Debyyttikausi rapakon takana sujui erinomaisesti. Hän iski AHL:ssä 58 ottelussa 28 maalia ja 44 tehopistettä.

Nyman pääsi myös maistamaan NHL:n vauhtia 12 ottelun verran. Pistetilikin aukesi komeasti ja tehopisteitä kertyi otteluiden aikana kuusi (3+3).

Krakenin päävalmentajana käynnissä olevassa tulokasturnauksessa toimiva ja AHL-joukkue Coachella Valley Birdsiä sarjakauden aikana luotsaava Derek Laxdal on huomannut Nymanissa merkittävän muutoksen.

Laxdal on vaikuttunut siitä, millaista jälkeä Nyman on kesäharjoittelussaan tehnyt.

– Isoin askel on ollut hänen kunnossaan. Minä uskon, että hän on todellakin pudottanut painoaan ja saanut enemmän lihasta. Sen näkee jäällä hänen potkuissaan. Hän on isompi, vahvempi ja nopeampi. Hänellä on nyt tavallaan se NHL-vartalo ja ajattelutapa, Laxdal kehuu Seattlen sivuilla.

– Hän on täällä kuntosalilla aikaisin, hän kävelee täällä kuin ammattilainen. Odotan todella innolla, että näen hänet harjoitusotteluissa Krakenin riveissä.