NHL:n suomalaissensaatio aikoo yllättää vastustajat: "Jätkät tässä liigassa tietävät, mitä yritän"

– Tämä on toinen kauteni, ja jätkät tässä liigassa tietävät, mitä yritän tehdä – aina syöttää kiekkoa. Minun täytyy siis alkaa ehdottomasti laukoa enemmän, Maccelli kertoo The Hockey Newsille.

– Ehkä he eivät odota sitä, joten se on hyvä lisä peliini.

Arizona on kuulunut viime vuodet NHL:n häntäpään joukkueisiin. Kymmenen viime vuoden aikana seura on yltänyt vain kerran pudotuspeleihin. Riveissä on paljon nuorta voimaa, joten potentiaalia parempaan huomiseen on olemassa.