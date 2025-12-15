Jääkiekon NHL:ssä pelaavan New York Rangersin Mika Zibanejadalta nähtiin nolo moka Anaheim Ducks -ottelun alla. Erhe johti lopulta siihen, että ruotsalaista ei nähdä kyseisessä ottelussa.

Tulevaa ottelua oli aiemmin mainostettu Zibanejadin kuvalla. Tunteja myöhemmin kuitenkin päävalmentaja Mike Sullivan ilmoitti, että tämä ei tule pelaamaan ottelussa, koska ei ollut paikalla joukkueen palaverissa.

– Tässä kaupungissa on joskus logistisia haasteita. Hänestä tuntuu karmealta, Sullivan totesi.

Päätös pudottaa Zibanejad kokoonpanosta aiheutti ihmetystä kannattajien keskuudessa. Monien mielestä asiassa ylireagoitiin ja esille nostettiin myös, että vastustajien kokoonpanossa on Rangersin entinen pelaaja Chris Kreider, joka on Zibanejadin hyvä ystävä, ja että tämä olisi syynä poissaololle. Kaksikko pelasi New Yorkissa yhdessä lähes kymmenen vuoden ajan.

New York Rangersin ja Anaheim Ducksin välinen kamppailu pelataan Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä kello kaksi alkaen.