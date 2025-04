NHL:n suomalaislupauksen unelmat toteutuivat – toiminta Sidney Crosbyn rinnalla hätkähdytti valmentajan

Pittsburgh Penguinsin Ville Koivunen on pelannut NHL-kaukaloissa erinomaisesti.

Ensimmäistä kauttaan Pohjois-Amerikassa pelaava Koivunen on ollut läpi kauden hyvässä vireessä. Oululaislähtöinen hyökkääjä pääsi heti sinuiksi pienen kaukalon kanssa ja alkoi mättää tehoja AHL:ssä.

Koivunen on tehnyt tällä kaudella 62 AHL-ottelussa 21 maalia ja 55 tehopistettä ja on yhä sarjan tulokaspörssissä kolmantena.

Vahvat otteet palkittiin maaliskuun lopussa, kun Pittsburgh nosti Koivusen NHL-miehistöönsä. Koivusta ei lyöty ihan mihin tahansa rooliin, vaan hän löysi itsensä heti tulosyksiköstä Sidney Crosbyn ja Jevgeni Malkinin kaltaisten tähtien rinnalta.

– Onhan se ollut siistiä. Pikkupojasta asti on katsonut heidän pelaamista. Onhan se hienoa, kun on päässyt heidän kanssa samaan ketjuun ja saanut pelata ylivoimaakin heidän kanssaan. Voi melkein sanoa, että unelmien täyttymys, Koivunen kertoi suomalaismedialle.

Koivusen luistin on liikkunut myös NHL:ssä. Kuudessa ottelussa tehopisteitä on kertynyt jo neljä.

Pittsburghin päävalmentaja Mike Sullivan on pitänyt näkemästään. Hän on tehnyt Koivusesta erityisen huomion, joka osoittaa, kuinka kypsä pelaaja suomalainen todellisuudessa jo on nuoresta iästään huolimatta.

– Kun peluutamme nuorta pelaajaa Crosbyn kanssa, niin nuorilla pelaajilla on taipumusta haluta kiekkoa Sidille koko ajan. Mutta Ville ei tee niin väkisin. Hän syöttää, jos hän (Crosby) on vapaana, mutta muuten hän etsii paremman vaihtoehdon. Se kertoo hänen itseluottamuksestaan ja kyvyistään, Sullivan hehkutti tällä viikolla Pittsburgh Hockey Now -sivustolle.

Koivusesta kehut kuulostavat hyvältä.

– Olen yrittänyt pelata omilla vahvuuksilla ja jotenkin on vielä onnistunut. Kyllä kehut huippukoutsilta kuulostaa erittäin hyvältä.

Pittsburghin kausi tulee päättymään runkosarjaan, mutta stintti NHL:ssä jo tällä kaudella on antanut Koivuselle paljon itseluottamusta ja oppia tulevaisuutta ajatellen.

– Kyllä uskon, että se on tärkeää. Tietää sitten, missä asioissa pitää vielä kehittyä ja mitä haluaa treenata kesällä. Ja pystyy tässäkin näyttämään, että pystyy pelaamaan NHL:ssä ja ensi kaudella olisi vielä parempi mahdollisuus päästä saman tien ylös, Koivunen kertoo.

Koivusella onkin painanut jo mieleensä selkeitä kehityskohteita kesää varten.

– Luisteluräjähtävyys. On se mennyt paljon eteenpäinkin, mutta sitä pitää vielä kehittää. Ja ihan fysiikkaa. Pelaajat ovat aika isoja ja vahvoja täällä. Sitäkin pitää vähän kehittää, Koivunen sanoo.