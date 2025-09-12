NHL on julkistanut tiedotteen koskien raiskaussyytteistä vapautuneista Dillon Dubesta, Cal Footesta, Alex Formentonista, Michael McLeodista ja Carter Hartista.

Edellä mainitut pelaajat joutuivat kohun keskelle vuoden 2022 toukokuussa, kun viisikkoa vastaan nostettiin syyte seksuaalisesta väkivallasta. Syyte johti juurensa vuoden 2018 Kanadan jääkiekkoliiton järjestämän gaalan yhteydessä sattuneisiin tapahtumiin.

Syytteen tultua julkisuuteen NHL päätti hyllyttää syytteiden kohteena olevat pelaajat.

Tapauksen oikeudenkäynti alkoi tämän vuoden huhtikuussa ja päättyi heinäkuussa, kun tuomari Maria Carroccia totesi viisikon syyttömiksi.

Nyt NHL on julkaissut tiedotteen syytteistä vapautuneiden pelaajien NHL-tulevaisuuteen liittyen.

– Nämä tapahtumat, jotka sattuivat ennen pelaajien saapumista NHL:ään, olivat todella häiritseviä ja hyväksymättömiä. Liiga odottaa, että kaikki lajiin liittyvät henkilöt käyttäytyvät korkean moraalin mukaisesti. Tässä tapauksessa, vaikka pelaajien käytöstä ei pidetty rikollisena, käytös ei todellakaan vastannut NHL:n standardia, NHL:n tiedotteessa todetaan.

NHL on tehnyt tapauksesta myös omaa tutkintaansa. Liiga korostaa, että pelaajien käytös on kaukana NHL:n arvoista ja normeista.

Tästä huolimatta NHL aikoo kuitenkin sallia viisikon paluun NHL-kaukaloihin jo tällä kaudella. Tiedotteen mukaan Hart, Dube, Foote, Formenton ja McLeod voivat tehdä NHL-sopimuksen aikaisintaan 15. lokakuuta.

NHL-otteluita he voivat pelata vasta 1. joulukuuta alkaen.

Formenton solmi elokuussa joulukuun maajoukkuetaukoon asti ulottuvan sopimuksen Sveitsin liigassa pelaavan Ambri-Piottan kanssa. Sopimus sisältää option loppukaudesta.

Maalivahti Hart ei ole pelannut syytteiden nostamisen jälkeen missään. Dube ja McLeod kiekkoilivat viime kaudella KHL:ssä. Cal Foote puolestaan pelasi viime kaudella Slovakiassa.