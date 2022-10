Eeva Lehtimäen kommentti: Slushiin vaan, Sanna Marin, mutta muussa seurassa

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on politiikan ja somemaailman kansainvälinen supertähti. On selvää, että kasvuyritystapahtuma Slush on innoissaan, että se on saamassa Marinin kahteen tilaisuuteensa marraskuussa. Mutta pääministeri ei ole miettinyt loppuun asti, miltä näyttää, että hän esiintyy yhdessä aviomiehensä firman edustajan kanssa, kirjoittaa MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki.