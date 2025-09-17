Juuri nyt Avaa

Ohjelman todellinen luonne selvisi nopeasti, kun joukosta alettiin tiputtaa asukkaita pois täysin yllättävällä ja tylyllä tavalla.

Jatkuvat yllätyskäänteet tekevät ohjelmasta Töllötuomareiden mielestä äärimmäisen kiehtovan: kukaan ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

– Menetät kaiken, jos katsot sekunniksikin muualle, sillä tässä tapahtuu koko ajan jotain, Utula jatkaa.

– En voi enempää hehkuttaa tätä, sillä tämä on niin koukuttava. Tätä katsoessa ei voi selata edes puhelinta, Lintunen hymähtää.

MTV3-kanavan keskiviikkoilloissa nähtävä Pirunpeli sai MTV:n Töllötuomarit Katri Utulan ja Katja Lintusen hiljaisiksi.

Töllötuomarit ovat löytäneet uuden lempiohjelman, josta ei käänteitä puutu. Suurin yllätys koettiin kesken Pirunpeli-ohjelman avausjakson.

Töllötuomarit ällistyivät uutuuohjelmasta! Nyt he kertovat, ketkä ovat heidän mielestään Pirunpelin kovimmat pelaajat.

Ohjelman käänteitä analysoivat Lina Schiffer, Sointu Borg ja Toni Wirtanen. MTV/Numi Nummelin

Pian katsojille ja jo pudonneille kilpailijoille kuitenkin selvisi avausjakson massiivinen käänne: jo pudonneet kilpailijat eivät tippuneetkaan kisasta pois.

Jo kisasta pudonneet asukkaat Nelli Orell ja Timo Lavikainen siirrettiin talon kellariin, jossa he viettävät seuraavat viisi päivää.

– Kyllä, ja kellariasukkailla on vahva etulyöntiasema jo nyt.