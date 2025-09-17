Töllötuomarit ovat löytäneet uuden lempiohjelman, josta ei käänteitä puutu. Suurin yllätys koettiin kesken Pirunpeli-ohjelman avausjakson.
MTV3-kanavan keskiviikkoilloissa nähtävä Pirunpeli sai MTV:n Töllötuomarit Katri Utulan ja Katja Lintusen hiljaisiksi.
– En voi enempää hehkuttaa tätä, sillä tämä on niin koukuttava. Tätä katsoessa ei voi selata edes puhelinta, Lintunen hymähtää.
– Menetät kaiken, jos katsot sekunniksikin muualle, sillä tässä tapahtuu koko ajan jotain, Utula jatkaa.
Jatkuvat yllätyskäänteet tekevät ohjelmasta Töllötuomareiden mielestä äärimmäisen kiehtovan: kukaan ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Ohjelman todellinen luonne selvisi nopeasti, kun joukosta alettiin tiputtaa asukkaita pois täysin yllättävällä ja tylyllä tavalla.