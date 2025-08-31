Masked Singer -etsivillä on myös tiukat säännöt – Jenni Poikelukselta ja Benjamin Peltoselta paljastuksia kulisseista

Jenni Poikelus ja Benjamin Peltonen nähdään yhdessä Janne Katajan kanssa Masked Singer -etsivinä jokaisessa lähetyksessä.

Masked Singer Suomi -ohjelmassa etsivät Janne Kataja, Jenni Poikelus ja Benjamin Peltonen arvuuttelevat viikoittain vaihtuvan neljännen etsivän kanssa tänä syksynä, kuka on maskin takana.

Vierailevina etsivinä nähdään Mikko Silvennoinen, Viki ja Köpi, Niko Saarinen, Gogi Mavromichalis, Lenni-Kalle Taipale, Veronica Verho, Atte Kilpinen, Nelli Matula, Paula Noronen, Juuso Karikuusi, Kiti Kokkonen ja Sami Hedberg.

Poikelus ja Peltonen ovat olleet mukana ohjelmassa jo useamman kauden ajan, mutta siltikään hahmojen henkilöllisyyksien arvuuttelu ei ole helpottanut. Kaksikko pohtii, että tänä vuonna on vaikeampaa kuin aikaisemmin.

– Minusta tuntuu, että tuotanto on laittanut keppejä rattaisiin joka vuosi enemmän ja enemmän. Aina tulee jotain uusia juttuja. Esimerkiksi tänä vuonna vihjevideot… niitä ei voi enää kutsua edes vihjevideoiksi. Ne ovat jotain hömpänpömppävideoita. Ei saa mistään kiinni, Peltonen naureskelee.

– Tai sitten ne ovat semmoisia, että ne sopisivat tosi moneen. Koita nyt siinä sitten valita, kuka se on näistä sadasta, johon se sopisi, Poikelus jatkaa.

Molemmille sataa palautetta ohjelman katsojilta.

– Jengi oli viime vuonna ihan vihaisia minulle. Keikkapaikalla äijät tulivat: ”Oli hyvä keikka, mutta pakko sanoa, mutta oot ihan paska Maskedissa”. Jengi ottaa tosi henkilökohtaisesti sen, kun me emme tiedä, Peltonen kertoo naureskellen.

– Meille se on tosi vaikeaa livenä, kaksikko sanoo.

Yllä olevalla videolla Poikelus ja Peltonen kertovat, mistä asiasta on tullut eniten palautetta.

Ohjelman kuvausten aikana sekä etsivillä että hahmoilla on tiukat säännöt, eivätkä he saa itsenäisesti liikkua kuvauspaikalla.

– Olen niin uskollinen tuotantoa kohtaan. Kun he hakevat minut takaa, katson aina maahan kävellessä. Minua pelottaa, jos vahingossa näen, tuotannolle tulee paha mieli ja minulla syyllinen olo. Yritän olla mallioppilaana, Peltonen sanoo.

– Salaista se on. Meillä on tietyt kellonajat, milloin pitää olla parkkipaikalla ja saa kulkea vain oikean ihmisen kanssa. Meitä ei päästetä ulos sieltä meidän bäkkäriltä koko päivänä, Peltonen jatkaa.