Pakastemarjoja kannattaa käyttää ennakkoluulottomasti paitsi makeissa välipaloissa ja leivonnaisissa myös suolaisissa herkuissa, vinkkaa Marttojen asiantuntija.
Monella on tässä vaiheessa vuotta pakastin pullollaan viime kesien herkkuja, ja nyt on juuri oikea aika ryhtyä hyödyntämään niitä ihan urakalla.
Marjat säilyvät pakasteessa vitamiinipitoisina noin vuoden, eli sesongista sesonkiin.
Vanhetessa paitsi vitamiinit katoavat myös marjojen sokeripitoisuus vähenee. Kuidut ja monet muut hyvät ominaisuudet kuitenkin säilyvät, eli vanhempiakin marjapakasteita kannattaa vielä syödä.
Lue myös: Älä sulata pakastettuja marjoja jääkaapissa
Silakkaa ja mustikkaa?
Marttaliiton johtavan asiantuntijan Marjo Rantapusan mukaan marjoja voi käyttää paitsi perinteisesti puuroissa, jugurtin seassa ja makeissa leivonnaisissa, myös suolaisissa ruoissa.
– Niistä voi tehdä vaikka erilaisia marjasalsoja ja salaatin kastikkeita, Rantapusa vinkkaa Huomenta Suomessa.
Martoilla on Rantapusan mukaan herkullinen ohje myös esimerkiksi mustikkatäytteisestä silakkarullasta.