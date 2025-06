NHL-legendan nimi esiin – Panthersin suomalaisesta huimaa puhetta: "Muistuttaa paljon"

Konkarihyökkääjä Brad Marchand on istunut loistavasti toista peräkkäistä NHL-mestaruutta jahtaavan Florida Panthersin riveihin.

Kun Panthersin Stanley Cupiin vuosi sitten luotsannut päävalmentaja Paul Maurice kuuli mahdollisuudesta saada Brad Marchand joukkueeseen siirtotakarajalla lopputalvesta, hänellä oli epäilyksensä.

– On monia tarinoita siitä, kuinka joukkueeseen on tuotu uransa ehtoopuolella olevia tähtiä, eikä homma toimi, kun he eivät sovi ryhmään. Mutta he (seurajohto) olivat varmoja, Maurice kommentoi ESPN:lle.

Kolme kuukautta myöhemmin, Stanley Cup -finaalien alla, Panthersin Boston Bruinsin kanssa tekemät kaupat näyttävät loistoliikkeeltä.

– Hän on uniikki kaveri. Hän on aamupalalla samassa vireessä kuin ottelussa, Maurice jatkaa Marchandista.

Kaukalossa Marchand, 37, on vastustajia teoillaan ja puheillaan riivaavaa tehohyökkääjä. Vaihtopenkillä ja siviilissä hän ottaa roolia jatkuvalla jutustelullaan.

Puolustavan mestarin riveissä Marchand on istutettu kolmoskenttään suomalaisten Anton Lundellin ja Eetu Luostarisen rinnalle. Kolmikko on loistanut yhdessä, ja etenkin Luostarisen esitykset ovat nousseet entistä korkeammalle tasolle.

Marchand ylistää Luostarisen taitoa ja kovuutta kamppailutilanteissa.

– Hän ei pakota pelejä. Hän pelaa erittäin viisaasti.

Lisäksi Marchand jakaa Luostariselle äärimmäisen kunnianosoituksen.

– Hän on puolustuspelaamisessa erittäin hyvä mailan kanssa. Siinä hän muistuttaa paljon (Patrice) Bergeronia, kun hän ohjaa peliä mailallaan, katkaisee näin tilanteita ja luo siitä hyökkäyspeliä.

Bergeron juhli Stanley Cup -voittoa Marchandin kanssa Bruinsissa vuonna 2011 ja saavutti urallaan ennätykselliset kuusi parhaalle puolustavalle hyökkääjälle jaettavaa Selke-palkintoa.

Marchand on nauttinut pelaamisesta Panthers-nutussa, uusien ketjukaverien kanssa.

– He pelaavat nopeasti, kovaa ja he ovat nuoria, energisiä kavereita. Se saa minut tuntemaan itseni nuoreksi, Marchand summasi 23-vuotiaasta Lundellista ja Luostarisesta, 26.

Panthers kohtaa NHL-kauden huipennuksessa viime vuoden tapaan Edmonton Oilersin. Kaikki finaalisarjan kamppailut ovat vapaasti katsottavissa MTV Katsomossa ja MTV Sub -kanavalla.

Stanley Cupin finaalien ohjelma:

To 5.6. kello 3.00

1. finaali Edmonton–Florida

La 7.6. kello 3.00

2. finaali Edmonton–Florida

Ti 10.6. kello 3.00

3. finaali Florida– Edmonton

Pe 13.6. kello 3.00

4. finaali Florida– Edmonton

Tarvittaessa

Su 15.6. kello 3.00

5. finaali Edmonton–Florida

Ke 18.6. kello 3.00

6. finaali Florida– Edmonton

La 21.6. kello 3.00

7. finaali Edmonton–Florida