Aleksander Barkov teki historiaa ja uhmasi NHL-perinnettä – sankaripelaaja ärähti: "Se olisi vihoviimeinen asia"

– Tätä on vaikea selittää. Kaikki tapahtui niin nopeasti. Tämä merkitsee todella paljon, kymmenettä kautta Panthersia edustava suomalaissentteri kommentoi.

– Tämä ei ole ollut helppoa, eikä kukaan ole niin väittänytkään. Olemme iloisia tästä, mutta meillä on pian edessä iso ottelusarja.

Florida on voittanut 12 edellisestä pudotuspeliottelustaan 11. Yksi iso tekijä tässä on ollut Tkachuk, joka on tehnyt kevään pudotuspeleissä isoja maaleja ja summannut 7+12=19 pistettä 15 ottelussa.