Video tallensi kovan kaahailun Lohjalla: Huumeissa ollut moottoripyöräilijä pakeni poliisia kovaa ylinopeutta – matka päättyi kaatumiseen

Kaahasi tolkutonta vauhtia autotien ulkopuolella

"Hyvin moitittavaa ja vaarallista"

– [Miehen] menettely on ollut hyvin moitittavaa ja vaarallista. Hän on ajanut pitkän ajan huomattavaa ylinopeutta poliisia pakoon sekä ajotiellä että kevyen liikenteen väylällä. Hän on useita kertoja rikkonut liikennesääntöjä. Tapahtuma-aikaan on ollut runsaasti muuta liikennettä ja jalankulkijoita. Käräjäoikeus katsoo, että yksin tästä teosta [miehelle] olisi tuomittava noin neljän kuukauden vankeusrangaistus, tuomiossa todettiin pelkän törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen osalta.