Sveitsiläisen Cras-Montanan hiihtokeskuksen baarissa tapahtuneessa tulipalossa ja räjähdyksessä saattoi olla kyse lieskahduksesta.

Sveitsin Cras-Montanan hiihtokeskuksen Le Constellation -baarissa tapahtuneessa tulipalossa ja sitä seuranneessa räjähdyksessä uskotaan kuolleen uutenavuotena noin 40 ihmistä. Lisäksi noin 115 ihmistä loukkaantui.

Tulipalon jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa Valaisin alueen yleinen syyttäjä Béatrice Pilloud sanoi, että tulipaloon uskotaan vaikuttaneen ilmiö nimeltään flashover, eli lieskahdus tai yleissyttyminen, kertoo CNN.

Tämä tarkoittaa, että kaikki huoneessa oleva syttyi palamaan lähes samanaikaisesti.

Tulipalopaikalle on tuotu kukkia ja kynttilöitä.AFP / Lehtikuva

National Fire Protection Associationin (NFPA) mukaan lieskahdus tapahtuu, kun kuumat kaasut nousevat kattoon ja leviävät seinille. Lämpö voimistuu, kunnes kaikki huoneessa olevat palavat esineet saavuttavat syttymispisteensä ja syttyvät tuleen.

NFPA:n mukaan lämpötilan noustessa jopa yli 500 asteeseen edes täydellisessä suojavarustuksessa olevat pelastajat eivät todennäköisesti selviäisi hengissä.

Pilloud totesi, että tarkat olosuhteet ovat epäselvät, mutta tutkijat selvittävät, mikä aiheutti mahdollisen lieskahduksen.

– Selvitettävää on paljon, ja useita selityksiä on esitetty. Pääteoriamme on, että lieskahdus aiheutti nopean räjähdyksen. Useita todistajia on kuultu, ja puhelimia on löydetty analysoitavaksi, Pilloud sanoi.

Uutistoimisto Reuters julkaisi tänään baarin sisältä kuvatun silminnäkijävideon, jolla ilmeisesti näkyy tulipalon alku ennen räjähdystä. Videolla näkyy, kuinka tulipalo leviää sisätilan katossa. Voit katsoa tapahtumat tämän artikkelin videoikkunasta.

Uhrien tunnistamisessa voi kestää viikkoja

Viranomaiset kertoivat Suomen aikaa torstaina alkuillasta, että 115 loukkaantuneesta ainakin 80 oli kriittisessä tilassa.

Aiemmin sveitsiläisviranomaiset arvioivat, että Sveitsin omat resurssit eivät riitä loukkaantuneiden hoitamiseen.

Näin ollen presidentti Emmanuel Macronin mukaan ranskalaiset sairaalat vastaanottavat hoitoon tulipalossa loukkaantuneita.

Loukkaantuneita on siirretty lisäksi ainakin Italiaan.

Paikallisen poliisin mukaan uhrien tunnistamisessa saattaa kestää useita päiviä tai jopa viikkoja. He edustavat useita eri kansallisuuksia. Ainakin Ranskan kansalaisia on tulipalon jäljiltä kateissa.

Tapahtunutta tutkitaan onnettomuutena, ja terroriteon mahdollisuus on toistaiseksi suljettu pois. Alueelle julistettiin hätätila ja lentokielto.