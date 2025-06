Victoria ja Daniel sanoivat "tahdon" 15 vuotta sitten – satumaisena päivänä prinsessa sai kuningasparin ja kansan hyljeksimän prinssinsä

Ruotsin kruununprinsessa Victoria sai pitkän odotuksen jälkeen prinssinsä, kun hän sanoi ”tahdon” Daniel Westlingille tasan viisitoista vuotta sitten.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 19.6.2020.

Kesäkuu on Ruotsin kuninkaallisessa perheessä hääpäiväjuhlien aikaa. Hääpäiväänsä ovat viettäneet tässä kuussa jo jo prinsessa Madeleine ja prinssi Carl Philip puolisoineen. Tänään 19. kesäkuuta hääpäiväänsä viettävät paitsi kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia, myös kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel.

Tänä vuonna pariskunnan satumaisista kuninkaallisista häistä tulee kuluneeksi viisitoista vuotta.

Säkenöivä Victoria saapui Tukholman suurkirkolle yhdessä isänsä kuningas Kaarle Kustaan kanssa.Toni Sica /All Over Press

Vihkiminen tapahtui Tukholman vanhassa kaupungissa sijaitsevassa suurkirkossa. Vieraita oli kutsuttu 1200 ja Ruotsin tuleva kuningatar saapui vihkipaikalleen isänsä, kuningas Kaarle Kustaan kanssa Daimler-limusiinilla.

Vickanin olkapäät paljastanut tyylikäs puku oli ruotsalaissuunnittelija Pär Engshedenin käsialaa. Huntu puolestaan on kulkenut suvussa: sitä ovat käyttäneet omissa häissään muun muassa Kaarle Kustaan äiti Sibylla sekä kuningatar Silvia ja myös kuninkaan kolme sisarta. Päässään morsiamella oli kamee-diadeemi, ja morsiuskimppuun oli valittu muun muassa orkideoja ja pioneja.

Parin vihki arkkipiispa Anders Wejryd.David Sica/All Over Press

Kansa pyyhki silmänurkkiaan, kun tuore hääpari suuteli toisiaan julkisesti heti kirkon portailla - sekä vielä useita kertoja sen jälkeen päivän mittaan. Tukholman kaduille hääjuhlan kunniaksi kokoontunutta noin puolta miljoonaa ihmistä nuori pari tervehti ajellessaan hevoskärryillä. Huomiota ei myöskään voinut olla kiinnittämättä siihen, kuinka vapautuneen onnellisena Victoria tervehti kansaa kuninkaanlinnalla, jonka uumeniin juhlaseurue kokoontui viettämään itse hääjuhlaa upeine illallisineen.

Kyynelkanavat aukesivat televisionkatsojilta viimeistään siinä vaiheessa, kun tuore prinssi Daniel piti puheensa, jossa hän käytti saduista tuttua vertausta sammakosta ja prinssistä.

Rakastetun pariskunnan matka alttarille oli pitkä. Kruununprinsessa ja hänen tuleva prinssinsä kohtasivat ensimmäisen kerran nimittäin jo kymmenen vuotta ennen häitään Daniel Westlingin pyörittämällä kuntosalilla ja alkoi kaikessa hiljaisuudessa tapailla toisiaan.

Morsiamen tyylikäs puku oli ruotsalaissuunnittelija Pär Engshedenin käsialaa. Huntu puolestaan on kulkenut Bernadotten suvussa jo kauan.Toni Sica /All Over Press

Suhde tuli julki jo vuonna 2002, kun paparazzit ikuistivat parin heidän ystävänsä häissä.

– Mitä enemmän opin häntä tuntemaan, sitä vastustamattomammaksi hän tuli. Yksinkertaisesti rakastuin, ja sain osakseni myös vastarakkautta, Daniel on kertonut vuonna 2010 ilmestyneessä kirjassa.

Kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia eivät ottaneet aluksi tavallisesta ockelbolaisesta perheestä kotoisin olevaa vävyehdokasta avosylein vastaan. Ruotsalaislehdistön mukaan kuningasparia epäilytti, olisiko ujolta vaikuttava ja tuiki tavallinen Daniel sopiva puoliso Ruotsin tulevalle kuningattarelle.

Hääpäivän aikana nähtiin useita hetkiä, joissa myös morsiusparin silmäkulmat kostuivat.JANERIK HENRIKSSON / Epa / All Over Press

Victorian on kerrottu suhtautuneen huoliin ymmärtäväisesti, koska uskoi niiden johtuvan siitä, että vanhemmat välittivät ja huolehtivat hänestä.

– Etenkin vanhemmat olivat huolissani sekä minusta että Danielista. Vanhempana sitä tahtoo parasta lapselleen, ja tietysti he toivoivat, että saan parhaan mahdollisen tukipilarin tulevaa tehtävääni varten, Victoria on sanonut.

– Mistä he olisivat voineet tietää, että Daniel pystyy tarjoamaan sen minulle? Ei ole helppoa tulla mukaan tällaiseen ulkopuolisena.

Victorian ja Danielin tarina alkoi jo 2000-luvun alussa, mutta kuningas Kaarle Kustaalla kesti vuosia hyväksyä Daniel, sillä hän ja kuningatar Silvia toivoivat tyttärensä puolison olevan vähintäänkin aatelissukua.imago images/localpic/ All Over Press

Lopulta, vuonna 2009 kuningas antoi parille siunauksensa ja onnellinen kruununprinsessa julkisti vihdoin kihlautuneensa rakkaansa kanssa. Vielä vuotta aikaisemmin Kaarle Kustaa oli kieltänyt Danielia osallistumasta tyttärensä syntymäpäiväjuhlallisuuksiin Öölannissa.

Häitä ei kuitenkaan tanssittu vielä samana vuonna, vaan vasta kesällä 2010. Valmisteluja varjosti lisäksi Danielin munuaissairaus.

Kaarle Kustaan ja Silvian – sekä tietysti Victorian – onneksi Daniel on ottanut paikkansa kruununprinsessan puolisona tyylikkäästi. Prinssi on saanut kiitosta maanläheisestä olemuksestaan, eikä hänen kaapeistaan ole vuosien mittaan paljastunut luurankoja, jotka olisivat aiheuttaneet skandaaleita hovissa.

Häätanssi tanssittiin kuninkaallisten filharmonikkojen tahtiin, mutta myöhemmin illan mittaan hääjuhlissa esiintyivät muun muassa Roxette ja Carola.JONAS EKSTROMER / EPA / All Over Press

Victoria kiittikin jo hääpäivänään kyyneleet silmissään Ruotsin kansaa saamastaan tuesta.

– Tahdon kiittää teitä siitä, että sain prinssini, Vickan sanoi, kun tuore hääpari tervehti kansaa kuninkaanlinnan edustalla.

Ruotsin kuningasparin on nähty vaihtavan julkisesti suudelman ainoastaan omana hääpäivänään, mutta kruununprinsessa puolisoineen suuteli hääpäivänään julkisesti useita kertoja.FREDRIK SANDBERG / Epa / All Over Press

– Se, että tiedän meillä olevan teidän tukenne, merkitsee enemmän kuin voitte ymmärtääkään. Se on uskomatonta.

Vauvauutisia alettiin odottaa välittömästi häiden jälkeen, ja odotettu raskausuutinen julkistettiinkin kesällä 2011. Parin onni täydentyi helmikuussa 2012, kun esikoistytär prinsessa Estelle syntyi.

Estelle sai neljä vuotta myöhemmin myös pikkuveljen, kun perheen kuopus prinssi Oscar syntyi maaliskuun alussa vuonna 2016. Perhe asustaa Hagan linnassa Tukholmassa.

Prinsessa Victorian vanhemmat kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia menivät naimisiin vuonna 1976 joten kuningaspari viettää tänä samana päivänä 49-vuotishääpäiväänsä.

Hevoskärryjen lisäksi hääpäivän ohjelmaan kuului myös veneajelu Tukholman edustalla./ All Over Press

Pari tervehti Tukholmaan häähumuun saapuneita kansalaisia vapautuneen oloisina ja Victoria kiitti Ruotsin kansaa siitä, että oli saanut prinssinsä.E-PRESS PHOTO.COM/All Over Press/All Over Press

Lähteet: MTV Uutisten arkisto, Svensk Damtidning, Expressen, Ruotsin hovi