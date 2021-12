Matka olympialaisiin mullisti bileprinssi Kaarle Kustaan elämän – katse nauliutui tummaan saksalaiskaunottareen ja loppu on historiaa

MTV Uutiset julkaisee jouluna vuoden luetuimpia juttuja. Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 17.7.2021.

ullstein bild - Rudolf Dietrich/ All Over Press

Erikoinen ensikosketus kuninkaalliseen perheeseen

Prinsessa Birgitta on muistellut, että tunnelma oli heti hyvin välitön, kun kuninkaallisen perheen jäsenet kohtasivat Silvian ensimmäisen kerran.

– Olimme varmaankin ottaneet lasillisen ennen kuin Silvia saapui, joten kaikki olivat hilpeinä ja yhtäkkiä prinssi Bertil tahtoi leikkiä härkätaistelua, Birgitta on Aftonbladetin mukaan kertonut ensimmäisestä perhepäivällisestä.

ullstein bild - ullstein bild/ All Over Press

Historiallinen hetki

Kungahuset via E-PRESS PHOTO/All Over Press

Aftonbladetin mukaan Silvian on luonnehdittu jopa pelastaneen ruotsalaisen monarkian, sillä ennen parin tapaamista nuori Kaarle Kustaa oli ehtinyt hankkia melkoisen maineen bileprinssinä. Kruununprinssi ei sylkenyt lasiin ja hänet oli yhdistetty lehtien palstoilla useisiin eri naisiin. Nuori kuningatar nousikin nopeasti suosioon Ruotsissa – samoin koko kuningashuone.

SPA | Swedish Press Agency / All Over Press

Silvia on myös suhtautunut vakavasti rooliinsa kuningattarena. Hän näkee tittelin myös työnä ja tahtoi alusta pitäen oman työhuoneen ja kirjoituskoneen, joka ällistytti hovin vanhaa henkilökuntaa.

Photo Anna-Lena Ahlström, The Royal Court, Sweden

Kuningas on aiheuttanut pahennusta myös möläytyksillään ja kaahailullaan. Lisäksi tapetilla ovat olleet Silvian isän natsikytkökset.

Silvian väitetään olleen tietoinen kuninkaan naisseikkailuista, mutta pysyneen silti tämän rinnalla. Kuningaspari työskenteleekin yhä saumattomasti yhdessä, vaikka avioliittoa on takana jo 45 vuotta. He ovat kuitenkin myöntäneet, että yhteiset edustustehtävät ja pitkä avioliitto ovat toisinaan rankka yhdistelmä.

– Onneksi meillä on paljon tilaa. Molemmilla on esimerkiksi omat kylpyhuoneet, kuningas on lohkaissut.