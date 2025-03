Viaton perheenisä ammuttiin kotiinsa teloitustyyliin – sama tekijä kaappasi myöhemmin lapsen Kulosaaressa

Helsingin Heikinlaaksossa tapahtui elokuussa 2000 henkirikos, jossa viaton perheenisä joutui julmalla tavalla ammutuksi kotonaan keskellä päivää.

Mies oli myynyt luvallista ja itselleen tarpeettomaksi jäänyttä asetta Keltaisessa Pörssissä. Mies oli laittanut ilmoituksen Beretta-pistoolista lehteen.

Häneen otti yhteyttä mies, joka oli kiinnostunut ostamaan aseen. Kaupoista sovittiin puhelimitse ja ostaja tuli asunnolle eräänä keskiviikkopäivänä elokuussa vuonna 2000. Perheenisä oli kotona yksin, vaimo ja lapset olivat vielä poissa.

Kun perhe tuli kotiin, he löysivät miehen ammuttuna kodin alakerrasta. Järkyttynyt vaimo soitti miehensä kaksoisveljelle, joka asui naapurissa. Kaksoisveli soitti hätäkeskukseen.

Mies oli ammuttu kotinsa kellariin yhdellä laukauksella teloitustyyliin lähietäisyydeltä.

– Tuohon aikaan tällaiset teloitusmurhat olivat erittäin harvinaisia ja ne liittyivät lähes aina järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Heti alussa selvisi, että tällä uhrilla ei ollut mitään tekemistä minkään rikollisuuden kanssa. Hän oli rehellinen perheenisä, linja-autonkuljettaja, joka oli myymässä omaa ampuma-asettaan, jutun tutkinnanjohtajana toiminut rikosylikomisario (evp.) Kari Tolvanen kertoo Rikospaikan haastattelussa.

– Tämä oli erittäin traaginen tapaus senkin takia, että vaimo ja lapset hänet löysivät, mutta myös kaksoisveljen takia. Veljekset olivat viettäneet käytännössä koko elämänsä yhdessä, asuneet yhdessä, molemmat linja-autonkuljettajia. Se oli aika kauheaa kuunnella, kun kaksoisveli sanoi nähtyään veljensä kuolleena, että vähän niin kuin itse olisi kuollut.

Epäillyn jäljille päästiin nopeasti

Aseen ostaja oli luonnollisesti potentiaalinen epäilty. Hänen henkilöllisyytensä ei vain ollut vielä poliisin tiedossa.

Poliisi teki uhrin ja tämän perheen rivitaloasunnossa tarkkaan rikospaikkatutkintaa. Lisäksi naapurustoa puhutettiin laajasti.

Asunnosta löytyi paljon ampumiseen viittaavia jälkiä, mutta lisäksi tekniset tutkijat etsivät sormenjälkiä. Asunnon ulko-ovesta löytyi sormenjälki, joka ei kuulunut kenellekään perheessä. Sormenjälkirekisteristä selvisi, että se kuului 32-vuotiaalle turkulaiselle miehelle.

– Hän oli tyypillinen petoskundi. Hän oli vapautunut vankilasta muutamia kuukausia ennen tätä ampumista.

Poliisi sai epäillyn kiinni kolme päivää henkirikoksen jälkeen.

Poliisi tutki tekoa alusta saakka murhana. Uhria oli ammuttu yhdellä laukauksella, kosketusetäisyydeltä, teloitustyyliin takaraivoon. Hänellä ei ollut mitään mahdollisuuksia puolustautua.

Epäilty selitti ampumista vahingolla.

Tuomio tuli taposta

Miestä syytettiin murhasta. Oikeuden mukaan kyse oli kuitenkin vain taposta, törkeästä ryöstöstä ja ampuma-aserikoksesta.

Tuomion mukaan mies ei ollut suunnitellut ampumista ennalta.

Käräjäoikeus tuomitsi Jari Robert Jansin 12 vuoden vankeuteen, mutta hovioikeus korotti tuomiota vuodella.

Mies tuomittiin 13 vuodeksi vankeuteen. Hänen rikollinen uransa ei kuitenkaan loppunut henkirikokseen, päinvastoin. Muutama vuosi sitten hän sieppasi koulumatkalla olleen lapsen Helsingin Kulosaaressa.

Mies on myös saanut lukuisia tuomioita erilaisista petosrikoksista. Mies on huijannut rikollisen uransa aikana niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä.

Virkavalta on vuosien saatossa jahdannut taparikolliseksi luonnehdittavaa miestä jopa ulkomaita myöten. Henkirikoksen aikaan Jari Robert Jansina tunnettu mies on vaihtanut nimeään peräti 10 kertaa. Se on tehnyt hänen tekemistensä seuraamisen erittäin vaikeaksi.

Vuonna 2022 tapahtuneesta Kulosaaren lapsisieppauksesta mies tuomittiin hovioikeudessa 7,5 vuoden vankeuteen. Tuomio tuli panttivangin ottamisesta ja törkeästä ryöstöstä. Tuolloin 54-vuotias mies tunnettiin nimellä Juha Hurme.

Miten poliisi sai henkirikostutkinnassa varmuuden siihen, että juuri asetta ostamaan tullut mies oli ampunut perheenisän? Miten epäilty löydettiin ja otettiin kiinni? Katso Rikospaikan juttu aiheesta yllä olevalta videolta.