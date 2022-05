Kulosaaren lapsisieppaaja on vaihtanut nimeään 10 kertaa – MTV selvitti, miten mies perusteli nimenvaihdoksiaan: "Minulla on vainoaja perässäni"

Mies on huijannut rikollisen uransa aikana niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä. Hän on tehnyt rikoksia käyttämällä joskus hyväksi hurmaamiensa naisten romanttisia tunteita, ja toisinaan taas omaksumaansa rikkaan liikemiehen roolia.

"Olen laittanut elämäni kuntoon"

Etunimiään mies on vaihtanut neljä kertaa. Hän on poistellut esimerkiksi toisia nimiään ja kehittänyt itselleen uusia etunimiä. Sukunimenvaihdoksia on enemmän, ja niissä on paitsi otettu uusia nimiä myös vaihdettu välillä takaisin vanhoihin sukunimiin.