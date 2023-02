Vantaan matkasellimurhasta syytetty yritti aiemmin murhata nuoruudenkaverinsa – Perttu Pyynösen tapa suhtautua tekoonsa jäi poliisin mieleen

Juttu on etenemässä hovioikeuteen tänä keväänä.

Kiisti aluksi kaiken

– Aluksi hän kertoi tarinan, että oli ollut tapahtuma-aikaan Helsingin Pukinmäessä jonkun kaverinsa luona. Mutta koska poliisi oli tehnyt huolellisesti tutkintaa ja valmistellut asiaa, niin epäillyt huomasivat, että heidänkin on ehkä edullista sanoa jotain teosta, Rainiala kertoo.

Pyynönen ja uhri tunsivat toisensa yläkoulusta lähtien. He olivat samasta kaveripiiristä Vuosaaresta. Motiivina teolle oli mustasukkaisuus.

– He yrittivät peitellä orastavaa suhdettaan, koska Pyynönen tunnettiin mustasukkaisena kaverina. He pelkäsivät, miten Pyynönen suhtautuisi asiaan. Pikkuhiljaa asia tuli Pyynösenkin tietoon, koska he ovat kaikki samaa kaveripiiriä, Rainiala kertoo.