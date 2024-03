Vesittyikö jättiyllätys kehnoon maalivahtipeliin? Asiantuntija nosti esiin alokasmaiseen virheen – "Hämmentävän huono suoritus"

– Jos Lazio mietti, että he menevät jatkoon tästä vaikeasta vierasottelusta ensimmäisen osaottelun hyvän tuloksen jälkeen, niin kyllä kaiken pitää toimia moitteettomasti ja virheettömästi. En nyt sano, että he hävisivät tämän pelin maalivahtipeliin, mutta kyllä Kane on varmaan pelin jälkeen miettinyt, että aika halvalla tuli nuo pari kassia, Niemi pohtii.