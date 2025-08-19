Oliver Antmanin Rangers saa hyytävää kyytiä – puolustus sekoili käsittämättömällä tavalla

1:24imgRangers-puolustukselta käsittämätön uinahdus – Romeo Vermant vie Club Brüggen johtoon
Julkaistu 19.08.2025 22:25
Toimittajan kuva
Riku Hellanto

riku.hellanto@mtv.fi

@RikuHellanto

Suomalaistähti Oliver Antmanin edustama Rangers sai karmivan alun Club Brüggea vastaan pelattavaan Mestarien liigan karsintaotteluun.

Kotijoukkue Rangers sai kylmää vettä niskaansa jo 3. peliminuutilla Rangers-puolustuksen käsittämättömän uinahduksen seurauksena.

Brügge-puolustuksen purkupallo lensi aina Rangers-puoliskolle asti, mutta vain Brügge-hyökkääjä Romeo Vermant näytti haluavan pallon itselleen.

Rangersin Nasser Djiga veti juoksutilanteessa selkänsä täysin suoraksi ja oletti maalivahti Jack Butlandin juoksevan maaliltaan kauas vastaan. Näin ei kuitenkaan käynyt ja Vermant sai nostaa vapaasti joukkueensa 1–0-johtoon.

Lisää tuli kolme minuuttia myöhemmin. Jorne Spileers jäi kulmapotkussa täysin vartioimatta ja laukoi belgialaisseuran kahden maalin karkumatkalle.

Brügge johtaa ottelua 20 minuutin jälkeen maalein 3–0.

Rangersin Oliver Antman on joukkueensa avauskokoonpanossa. 

Ottelu on nähtävissä MTV Katsomossa ja MTV Urheilu 1 -kanavalla.

1:12imgOliver Antmanin Rangersille karmiva startti – Brügge kuudessa minuutissa 2–0-johtoon.

Lisää aiheesta:

Ei voi olla totta: Kammottava oma maali Mestarien liigassa – "Aivan käsittämätön kämmi"Huuhkajat-tähden Rangers täysin helisemässä Mestarien liigassa: "Hyvää yötä""Kammottava virhe!" Ex-HJK Alfredo Morelos heti esillä Eurooppa-liigan illassaLukas Hradeckyn Leverkusenilta upea alku suomalaisten taistossa – nolo virhe kostautui karkeastiPuolustaja kuin maalivahti! Pelaaja ulos Manchester Unitedin euro-ottelussa – dramaattinen käänne käynnisti ilotulituksenHuuhkajat-soturin taistelu siivitti joukkueensa voittoon europelissä – näin syntyi huima osuma
Mestarien liigaJalkapalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Mestarien liiga