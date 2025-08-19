Oliver Antmanin Rangers saa hyytävää kyytiä – puolustus sekoili käsittämättömällä tavalla

Suomalaistähti Oliver Antmanin edustama Rangers sai karmivan alun Club Brüggea vastaan pelattavaan Mestarien liigan karsintaotteluun.

Kotijoukkue Rangers sai kylmää vettä niskaansa jo 3. peliminuutilla Rangers-puolustuksen käsittämättömän uinahduksen seurauksena.

Brügge-puolustuksen purkupallo lensi aina Rangers-puoliskolle asti, mutta vain Brügge-hyökkääjä Romeo Vermant näytti haluavan pallon itselleen.

Rangersin Nasser Djiga veti juoksutilanteessa selkänsä täysin suoraksi ja oletti maalivahti Jack Butlandin juoksevan maaliltaan kauas vastaan. Näin ei kuitenkaan käynyt ja Vermant sai nostaa vapaasti joukkueensa 1–0-johtoon.

Lisää tuli kolme minuuttia myöhemmin. Jorne Spileers jäi kulmapotkussa täysin vartioimatta ja laukoi belgialaisseuran kahden maalin karkumatkalle.

Brügge johtaa ottelua 20 minuutin jälkeen maalein 3–0.

Rangersin Oliver Antman on joukkueensa avauskokoonpanossa.

Ottelu on nähtävissä MTV Katsomossa ja MTV Urheilu 1 -kanavalla.

