Pikkuseura kiinni jättisensaatiossa – tylyt murskajaiset Mestarien liigassa

Norjalainen Bodö/Glimt ei ole koskaan yltänyt jalkapallon miesten Mestarien liigan lohko- tai nykyiseen liigavaiheeseen, mutta asia on hyvin lähellä muuttua.

Napapiirin pohjoispuolelta ponnistava Bodö/Glimt juhli myöhään keskiviikkona Mestarien liigan viimeisellä karsintakierroksella 5–0-kotivoittoa itävaltalaisesta Sturm Grazista. Otteluparin toinen osa pelataan ensi viikolla Itävallassa.

Sturm Graz pelasi viime kaudella Mestarien liigan liigavaiheessa.

Bodö/Glimt on menestynyt viime kausina eurokentillä loistavasti. Viime kaudella se eteni Eurooppa-liigassa välieriin.

Bodö/Glimt on erikoinen vieras Euroopan jalkapallonäyttämöillä. Bodön kunnassa asuu vain noin 53 000 ihmistä. Kotiottelunsa Bodö/Glimt pelaa runsaat 8 000 katsojaa vetävällä stadionilla, ja sijaintinsa takia osassa otteluista on hyinen sää.

Keskiviikon muissa Mestarien liigan karsintaotteluissa Celtic pelasi maalittoman kotitasapelin Kairat Almatyn kanssa, Basel 1–1-tuloksen FC Kööpenhaminaa vastaan ja Fenerbahce 0–0-tuloksen Benficaa vastaan.