Oliver Antmanin Rangersille tyrmäävä tappio

Jalkapallon miesten Mestarien liigan karsintojen pudotuspelikierroksella skotlantilainen Rangers koki tyrmäävän 1–3-kotitappion belgialaista Club Bruggea vastaan.

Belgialaisjoukkue karkasi seitsemässä minuutissa Romeo Vermantin ja Jorne Spileersin maaleilla 2–0-johtoon, ja 20 minuutin pelin jälkeen joukkue johti ottelua jo 3–0. Kolmannesta maalista vastasi Brandon Mechele.

Rangers onnistui tekemään toisella puoliajalla kavennusmaalin, mutta sen lähemmäksi skotlantilaisjoukkue ei päässyt.

Rangersin suomalaishyökkääjä Oliver Antman pelasi ottelussa 70 minuuttia, kunnes hänet vaihdettiin kentältä pois.

Rangersin päävalmentaja Russell Martin otti tappion tyynesti muistuttaen, että Rangersin Mestarien liigan toiveiden olevan edelleen elossa.

– Kun olet 2–0 tappiolla seitsemän minuutin jälkeen, taktiikalla ei ole merkitystä. Kyse ei ole pelityylistä, vaan reaktiosta, ja me emme reagoineet hyvin, Russell summasi.

Joukkueet kohtaavat toisessa osaottelussa Belgiassa ensi viikolla. Otteluparin voittaja etenee Mestarien liigan liigavaiheeseen, ja häviäjä jatkaa Eurooppa-liigan liigavaiheessa.

