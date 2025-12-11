Venezuela kutsuu Trumpin ilmoittamaa öljytankkerin takavarikointia rannikoltaan merirosvoukseksi.
Venezuela syyttää Yhdysvaltoja varkaudesta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti öljytankkerin takavarikoinnista.
Venezuelan ulkoministeriö sanoo lausunnossaan, että maa tuomitsee varkauden ja kutsuu tapahtunutta kansainväliseksi merirosvoukseksi.
Valkoisessa talossa toimittajille keskiviikkona puhunut Trump sanoi, että Yhdysvallat oli takavarikoinut öljytankkerin Venezuelan rannikon edustalla.
Yhdysvaltain väitetty huumeiden vastainen sota on kiristänyt jännitteitä Karibian alueella, ja Trump on myös uhkaillut aloittavansa iskut Venezuelan maaperälle.