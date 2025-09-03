Trump: Yhdysvallat iski huumeita kuljettaneeseen alukseen – 11 kuoli

Trumpin mukaan ryhmä toimi Venezuelan presidentti Nicolas Maduron alaisuudessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat iski tiistaina huumeita kuljettaneeseen alukseen ja tappoi 11 ihmistä. Trumpin mukaan ryhmä toimi Venezuelan presidentti Nicolas Maduron alaisuudessa.

– Isku tehtiin, kun terroristit seilasivat kansainvälisillä vesillä tarkoituksenaan kuljettaa laittomia huumeita Yhdysvaltoihin, Trump kirjoitti Truth Social -viestipalvelussaan.

Trump julkaisi iskusta myös videon.

Yhdysvallat on viime viikkoina vahvistanut sotilaallista läsnäoloaan Etelä-Karibian alueella. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan kyseessä on huumekaupan vastainen operaatio.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio taas sanoi konservatiivikanava Fox Newsin haastattelussa, että alus oli lähtenyt Venezuelasta.

Maduro: Venezuelaan kohdistuu suurin uhka vuosisataan

Maanantaina Maduro sanoi, että Venezuelaan kohdistuu suurin uhka vuosisataan. Hänen mukaansa kahdeksan yhteensä 1 200 ohjuksella varustettua Yhdysvaltain sotalaivaa sekä sukellusvene uhkasivat Venezuelaa.

Yhdysvallat ei ole julkisesti uhannut hyökätä Venezuelaan.

Tästä huolimatta Maduro kuvaili kehityskulkua suurimmaksi uhaksi, jota koko mantereella on nähty viimeisimpien sadan vuoden aikana. Venezuela on Maduron mukaan täydessä puolustusvalmiudessa.

Maduron mukaan yli kahdeksan miljoonaa venezuelalaista on värväytynyt reserviläiseksi. Venezuela on lisäksi ilmoittanut partiointien lisäämisestä maan aluevesillä.

Yhdysvallat on syyttänyt Maduroa huumekartellin johtamisesta ja kaksinkertaistanut hänen kiinniotostaan ​​​​luvatun summan 50 miljoonaan dollariin.

Yhdysvallat ja suuri osa kansainvälisestä yhteisöstä ei ole tunnustanut Maduron uudelleenvalintaa presidentiksi vuosina 2018 ja 2024. Kyseisten vaalien on syytetty olleen vilpillisiä.