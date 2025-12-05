Yhdysvaltain veneisku surmasi neljä ihmistä Tyynellämerellä.
Yhdysvallat on surmannut neljä ihmistä veneiskussa Tyynellämerellä. Kansainvälisillä vesillä torstaina tehdystä iskusta kertoo Yhdysvaltain asevoimat.
Yhdysvallat on syyskuun alun jälkeen iskenyt Karibianmerellä ja Tyynellämerellä useisiin aluksiin, joita Yhdysvaltain hallinto sanoo käytetyn huumeiden salakuljettamiseen. Kaikkiaan iskuissa on saanut surmansa noin 90 ihmistä.
Myös torstain isku kohdistui Yhdysvaltain asevoimien mukaan huumerikollisten käyttämään veneeseen. Iskussa kerrotaan kuolleen neljä miestä. Aiempien iskujen tavoin ilmoituksen yhteydessä julkaistiin ilmasta käsin taltioitua videokuvaa itse iskusta.
Yhdysvallat ei ole julkistanut tarkempia todisteita surmaamiensa ihmisten yhteyksistä huumeiden salakuljetukseen.
Presidentti Donald Trumpin hallinto on rinnastanut huumekartellit terroristijärjestöihin, joita vastaan voidaan käyttää sotatoimia. Oikeusasiantuntijoiden mukaan tämä perustelu on hutera.