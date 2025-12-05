Juuri nyt Avaa

Yhdysvallat ei ole julkistanut tarkempia todisteita surmaamiensa ihmisten yhteyksistä huumeiden salakuljetukseen.

Yhdysvallat on syyskuun alun jälkeen iskenyt Karibianmerellä ja Tyynellämerellä useisiin aluksiin, joita Yhdysvaltain hallinto sanoo käytetyn huumeiden salakuljettamiseen. Kaikkiaan iskuissa on saanut surmansa noin 90 ihmistä.

Puolustusministeri Pete Hegseth ja Trumpin hallinto ovat joutuneet erityisesti arvostelun kohteeksi syyskuun alussa tehdyn iskun vuoksi. Tuolloin Yhdysvallat kohdistivat iskun jo osuman saaneen aluksen hylkyyn ja surmasivat kaksi aiemmasta iskusta selvinnyttä ihmistä.

Hegseth on kiistänyt julkisuudessa määräyksen antamisen, ja presidentti Trump on sanonut uskovansa puolustusministeriään. Asiasta on kertonut muun muassa USA Today .

Trump uhkaillut iskuilla Venezuelaan

Väitetty huumeiden vastainen sota on kiristänyt jännitteitä Karibian alueella, ja Trump on uhkaillut aloittavansa iskut Venezuelan maaperälle.

Yhdysvallat on keskittänyt syksyn mittaan Karibianmerelle niin paljon sotavoimaa, ettei vastaavaa ole nähty sitten Kuuban ohjuskriisin 1960-luvulla.

Monien asiantuntijoiden mukaan huumeet ovat vain tekosyy sotavoimalle alueella, ja Trumpia kiinnostaa Venezuelassa todellisuudessa öljy. YK:n mukaan Venezuela ei tuota itse kokaiinia, ja Yhdysvaltain omienkin viranomaisten mukaan valtaosa maahan tulevasta kokaiinista on peräisin Kolumbiasta.