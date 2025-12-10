Trump sanoo USA:n takavarikoineen öljytankkerin Venezuelan rannikolla.

Trump ei tuoreeltaan kertonut asiasta tarkempia lisätietoja.



Presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen takavarikoineen öljytankkerin Venezuelan rannikolla. Trump kertoi asiasta toimittajille keskiviikkona.



– Olemme juuri takavarikoineet suuren tankkerin, hyvin suuren, suurimman koskaan takavarikoiduin tankkerin, Trump sanoi aloittaessaan tapaamisen yritysjohtajien kanssa Valkoisessa talossa.



Trump ei tuoreeltaan kertonut asiasta tarkempia lisätietoja, kuten täsmällistä paikkaa, jossa tankkeri pysäytettiin.



Väitetty huumeiden vastainen sota on kiristänyt jännitteitä Karibian alueella, ja Trump on myös uhkaillut aloittavansa iskut Venezuelan maaperälle. Yhdysvallat on keskittänyt syksyn mittaan Karibianmerelle niin paljon sotavoimaa, ettei vastaavaa ole nähty sitten Kuuban ohjuskriisin 1960-luvulla.



Lauantaina 5 600 uutta sotilasta vannoi valansa Venezuelassa. Maan presidentti Nicolas Maduro on vaatinut asevoimia tehostamaan rekrytointiaan sen jälkeen, kun Yhdysvallat alkoi lisätä sotilaallista painostustaan Venezuelaa kohtaan.



Maduron mukaan Yhdysvaltain tavoitteena on syrjäyttää hänet ja ottaa haltuun Venezuelan öljyvarannot.