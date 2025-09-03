Videolle tallentunut Yhdysvaltojen ilmaisku Karibialla tappoi 11 ihmistä

Yhdysvallat iski Karibialla huumeita kuljettaneeseen alukseen.
Yhdysvaltain armeija teki ilmaiskun alukseen, jonka väitettiin kuljettaneen huumeita Karibianmeren eteläosassa. Iskussa surmansa sai 11 henkilöä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi iskusta Truth Social -palvelussa ja kutsui aluksella olleita henkilöitä "huumeterroristeiksi", joilla oli yhteyksiä Venezuelan presidentti Nicolás Maduron tukemaan rikollisjengiin.
– Isku tapahtui, kun terroristit olivat merellä kansainvälisillä vesillä kuljettamassa laittomia huumeita Yhdysvaltoihin. Iskussa kuoli 11 terroristia, Trump kirjoitti julkaisussaan.
Washington Postin mukaan kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Trumpin hallinto tappoi ihmisiä Latinalaisesta Amerikasta lähteneen huumelastin pysäyttämiseksi.
Venezuela ei kommentoinut iskua heti
Venezuelan hallitus ei kommentoinut iskua heti sen tapahduttua. Presidentti Maduro kuitenkin tuomitsi Yhdysvaltain lisääntyneen sotilaallisen läsnäolon Karibianmerellä jo aiemmin, Newsweek uutisoi.
Maduro kutsui kahdeksan sotalaivan ja yhden ydinsukellusveneen lähettämistä alueelle "kohtuuttomaksi, perusteettomaksi ja täysin rikolliseksi uhkaksi" Venezuelalle, kertoo Washington Post.
– Tänään olemme vahvempia kuin eilen. Olemme valmiita puolustamaan rauhaa, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta, Maduro sanoi puheessaan Venezuelan asevoimille.
Maduro on syyttänyt Yhdysvaltoja propagandasta ja pyrkimyksestä oikeuttaa sotilaallinen interventio.
Venezuelan YK-lähettiläs Samuel Moncada kutsui operaatiota "massiiviseksi propagandaksi", jonka tarkoituksena on oikeuttaa sotilaallinen hyökkäys suvereenia valtiota vastaan.