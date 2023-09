Venäläislähteet: Putinin maavoimien hyökkäykset "hysteerisiä ja heikkoja" – tykistökin ampuu suutareita

Venäläissotilaat ja sotakommentaattorit väittävät, että Venäjän sotilasjohto on määrännyt venäläissotilaat tekemään "huonosti suunniteltuja ja tukemattomia" vastahyökkäyksiä Itä-Ukrainan Bahmutin kaupungin ympäristössä, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).