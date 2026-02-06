Krista Pärmäkosken suuri unelma toteutuu tänään Milano-Cortinan olympialaisissa.

Milano-Cortinan olympialaisten avajaiset toteutetaan tänään perjantaina poikkeuksellisesti. Niitä vietetään neljässä seitsemästä olympiakohteesta – Milanossa, Predazzossa, Livignossa ja Cortina d'Ampezzossa – mutta televisioon paikallista aikaa kello 20 (Suomen aikaa kello 21) käynnistyvät avajaiset leikataan silmänkääntötemppuna tiukasti, yhtenäisen näköiseksi seremoniaksi.

Suomelta lippua kantavat jääkiekkoilija Mikko Lehtonen Milanossa ja maastohiihtäjä Krista Pärmäkoski Predazzossa. Livignossa ja Cortina d'Ampezzossa Suomi marssii ilman lipunkantajaa.

Uransa viimeisissä arvokisoissa, viidensissä olympialaisissaan näkyvästi esillä oleva Pärmäkoski tiesi päivä ennen avajaisia torstaina, että Predazzossa kävelee samanlainen kulkue kuin Milanossa.

– En tiedä vielä tarkemmin aikatauluja, monelta lähdetään, mutta mahdollisimman myöhään tietysti mennään. Predazzon kisakylän kautta mennään sinne avajaisiin. Sieltä pääsee lipunkannon jälkeen pois, eikä tarvitse jäädä katsomaan sitä, Pärmäkoski kertoi.

Joidenkin olympiakohteiden välimatkat ovat rapsakoita. Predazzosta Milanoon ja San Siron stadionille on esimerkiksi yli 300 kilometriä, eikä joukkue käynyt Pärmäkosken mukaan sinne lähtemisestä edes puhetta.

Hän on lisäksi avaamassa kisaurakkansa naisten 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailulla jo seuraavana päivänä lauantaina Kerttu Niskasen ja Vilma Niskasen sekä Ryytyn kanssa.

– En tiedä muista maista, mutta en usko, että täältä lähdetään. Tulee kuitenkin sen verran matkaa. Kun on järjestetty tällainen mahdollisuus, niin uskon, että kaikki hyödyntävät sen täällä, Pärmäkoski ruoti.

"Asioita oikein"

Lipunkanto olympialaisissa on huomattavasti harvinaisempaa herkkua kuin mitaleille yltäminen. Olympiamitaleja Pärmäkoskella itsellään on aiemmista kisoista viisi: kaksi hopeaa ja kolme pronssia.

Uransa tähän kauteen päättävä Pärmäkoski sanoi "pienen urheilija-Kristan suureksi unelmaksi, että pääsisi olympialaisten avajaisiin lipunkantajaksi".

– Sehän tarkoittaa sitä, että on urallaan tehnyt asioita oikein, että saa sellaisen kunniatehtävän. Ei minun tarvinnut pitkään miettiä, otanko sitä vastaan vai en. Arvostan sitä tosi korkealle.

Konkarihiihtäjä vastasi saaneensa todella paljon viestejä, joissa lipunkantoa hehkutettiin mahtavaksi ja hienoksi asiaksi.

– Kyllä sitä myös muut ihmiset, läheiset ja urheiluihmiset, arvostavat. Kiva, että he ovat myös eläneet sitä siellä.

Pärmäkoski pohti joulukuisen koronavirustartunnan olleen vesittämässä hänen kauttaan. Hänen on hankala sanoa yksiselitteisti, mihin hän pystyisi olemaan viimeisissä arvokisoissaan tyytyväinen.

– On hyvin vaikea sanoa, missä kuntotaso menee. Kun tekee päivän parhaan suorituksen, ei voi sen parempaa, ollaan sitten tyytyväisiä tai ei. Nyt on kuitenkin saanut terveenä tehdä hommia vajaan kuukauden, niin niillä mennään.

Krista Pärmäkoski kertoo ylälaidan videolla tunnelmistaan olympialaisten avauskilpailun alla. Hän avaa ajatuksensa myös siitä, ettei Suomi ole kisakylässä vaan hotellimajoituksessa sen ulkopuolella.