Venäläiset talousahdingossa – rupla romahti ennätyshalvaksi ja edessä on mieletön hintojen nousu: "Pakotetoimille ei löydy vertailukohtaa historiasta – ollaan suuressa sumussa"

Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan Kreml sanoi luottavansa Venäjän keskuspankkiin. Uutistoimisto kertoo myös, että Venäjän presidentin lehdistösihteeri Dimitri Peskov on sanonut, että ei ole epäillä keskuspankin tehokkuutta ja luotettavuutta.

Peskov oli myöntänyt tiedotustilaisuudessa, että Venäjän taloudellinen todellisuus on muuttunut huomattavasti sekä sen, että pakotteet ovat raskaita ja ongelmallisia. Peskovin mukaan Venäjällä on mahdollisuudet kompensoida haitat.

– Venäjä on tehnyt suunnitelmia pitkän aikaa mahdollisten pakotteiden varalle. On olemassa vastasuunnitelmia, niitä on kehitetty ja niitä otetaan käyttöön kun ongelmia ilmenee, Peskov sanoi tiedotustilaisuudessa Reutersin mukaan.