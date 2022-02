Venäjä hyökkää Ukrainaan viidettä päivää – yksi käänne venäläisten mielissä saisi Putinin kannatuksen "putoamaan kuin kivi", asiantuntija arvioi

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Kristiina Silvanin mukaan sodan kannatus on Venäjällä matalalla.

– Kysymys on siitä, uskooko keskivertovenäläinen, että kyseessä on sota vai vapauttamisoperaatio ukrainalaisten natsien kynsistä, kuten valtion propaganda on osoittanut, Silvan kertoi Uutisaamussa.