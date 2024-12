Venäjän ruplan arvo on heikentynyt rajusti euroon ja dollariin nähden. Voiko tällä olla vaikutusta jopa presidentti Vladimir Putinin asemaan?

Ruplan arvo on viimeisen vuoden aikana syöksynyt voimakkaasti. Viime syksystä on tultu alaspäin jo 20 prosenttia.

Pudotus oli erityisen voimakas marraskuun aikana. Marraskuun lopussa arvo oli 10 prosenttia heikompi kuin kuukautta aiemmin.

– Viime aikojen jyrkkä pudotus heijastaa erityisesti Yhdysvaltain uusimpia pakotteita, toteaa Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Heli Simola tiistain Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Yhdysvallat laajensi marraskuussa pakotelistaansa yli 50 venäläisellä pankilla, joista keskeisin oli Gazprombank. Tämä on aiheuttanut Venäjän maakaasun viennille merkittäviä tappioita.

Simola muistuttaa, että tämäkin pakotepaketti on isossa kuvassa kohdistettu hyvin kapea-alaisiin kohteisiin. Yksittäisillä pakotteilla Venäjän talous tuskin tulee kriisiytymään lyhyellä aikavälillä. Pakotteissa onkin liikuttava koko ajan eteenpäin.

– On erittäin tärkeää, että pakotteita edelleen kiristetään ja valvontaa tehostetaan.

"Alkaa talouden rajat tulla vastaan"

Vaikka uusimmilla pakotteilla oli selkeä vaikutus Venäjän talouteen, viime päivinä ruplan kurssissa on nähty jo tasaantumista.

Siitä huolimatta epätasapainot ovat pikkuhiljaa Simolan mukaan kärjistymässä, kun tuontitavaroiden hinnat nousevat. Esimerkiksi perunan hinta on noussut jo noin 80 prosenttia.

– Nyt alkaa talouden rajat tulla vastaan. Venäjällä on kova työvoimapula, ja on entistä vaikeampaa kasvattaa tuotantoa.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta Venäjän historiassa, kun tavallisten ihmisten talous kokee merkittävän kolauksen. 1990-luvulla Venäjällä kansa protestoi lakoilla ja mielenosoituksilla politiikkaa, joka söi ruplan arvoa.

Onko mahdollista, että kansa nousee Putinia vastaan, kun taloudellinen tilanne heikkenee?

– On hyvä muistaa, että valtamedia on tiukasti valtion kontrollissa. Siellä levitetään tiukasti tarinaa, että tämä on länsimaiden syytä eikä hallinnon, Simola sanoo.

Vaikka osa väestöstä näkisikin propagandan läpi, mielenosoitukset ovat hyvin epätodennäköisiä. Julkisesta Putinin vastaisuudesta voi saada vuosien vankeusrangaistuksen – tai pahempaa.

– Tämä tehokkaasti vähentää halukkuutta mielenosoituksiin, Simola toteaa.