Venäläiset oppikirjojen tekijät Mediazona-sivustolle: ”Tehtävämme on saada näyttämään kuin Ukrainaa ei olisi olemassa”

Sivuston mukaan koulukirjoja julkaisevaa Prosveshcheniye-yhtiön työntekijöitä on käsketty poistamaan kaikista oppikirjoista ”sopimattomia” viittauksia Ukrainaan ja Kiovaan liittyen. Käsky oli tullut sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Mediazonan mukaan Ukrainaa käsittelevää tietoa on raavittu pois eri oppiaineiden kirjoista, kuten historian ja maantiedon kirjoista. Yhtiön johtajilta tulleen määräyksen mukaan viittaukset Ukrainasta tulisi supistaa minimiin.

– Meidän tehtävänämme on saada näyttämään ikään kuin Ukrainaa ei olisi olemassa. On erittäin ongelmallista, kun oppikirjasta ei löydy tietoa maasta. Lapsi kasvaa ilman mitään tietoa tästä maasta, jolloin heidän on helppo uskoa televisiota, työntekijä kertoo.