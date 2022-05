Venäjä uhkaa Radio Svobodaa yli miljoonan euron sakolla Ukrainan sotaa koskevien levittämisestä

Venäläismedian mukaan Moskovan tuomioistuin on jo aiemmin määrännyt radioasemalle 12,8 miljoonan ruplan eli yli 190 000 euron sakot, koska se oli kieltäytynyt poistamasta tietoja, joiden levittäminen on kielletty Venäjän laissa. Käytännössä kyse on Ukrainan sotaa koskevasta uutisoinnista. Radio Svoboda oli uutisoinut siviilien ja venäläissotilaiden kuolemista sekä Venäjän aggressiivisesta hyökkäyksestä, mikä ei miellyttänyt Venäjän johtoa. Radiokanavaa kehotettiin poistamaan "valesisällön" verkkosivuiltaan välittömästi, mutta se ei suostunut.