Venäjän Zaharova ärähti heti "sotajengille" – länsihävittäjien toimitus Ukrainaan aloitettu

Kremlin usein karkeakin viestintä on ollut asiantuntijoiden mukaan sikäli tehokasta, että se on selvästi vaikuttanut siihen, millä aikataululla länsimaat ovat kehittyneempiä aseita Ukrainalle toimittaneet.

Norjalta lisää hävittäjiä

Ukrainalle luvattu jo yli 70 hävittäjää

Yhdysvallat on Politicon lähteiden mukaan ilmoittanut, että se ei pysty ottamaan kerralla enempää kuin 12 koulutettavaa, koska maa on tehnyt koulutussopimuksia muidenkin tahojen kanssa, eikä paikkoja ole riittävästi.

"Aikamoinen päänsärky"

Ukrainalla on akuutti tarve ilmatorjunnan lisäämiseen ja parantamiseen, kuten eilen lastensairaalaan osunut Venäjän hyökkäys jälleen osoitti. Venäjä on pystynyt käyttämään kuluvan vuoden aikana ilmavoimiaan tehokkaammin Ukrainan ilmapuolustuksen heikentymisen vuoksi.

– Ukraina on Ranskan kokoinen valtio. Suomikin on pinta-altaan suuri. Jos haluaa näiden kokoisissa valtioissa uhata nopeasti eri alueita, on hyvä, jos lavetti kulkee 15 kilometriä minuutissa ja ampuu projektiileja, joiden kantama on yli 200 kilometriä, Lindberg sanoi.