Ukrainan pääministeri: F-16-hävittäjiä saataneen kesällä

Ukrainan pääministerin Denys Shmyhalin mukaan valtio on saamassa F-16-hävittäjiä todennäköisesti kesällä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC:n venäjänkielinen palvelu.

– On erittäin tärkeää, että Euroopassa on tällä hetkellä johtajia, jotka ovat täysin tietoisia tästä. Ja heidän ei pidä pelkästään ymmärtää tämä, mutta myös toimia. He ovat ottamassa tarvittavia askelia Ukrainan voiton takaamiseksi.