Venäjän YK-lähettiläs: Jos Trump aloittaa neuvottelut Ukrainan tilanteesta, "olemme avoimia"

Venäjä on valmis neuvottelemaan Ukrainan sodan lopettamisesta, jos Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump tekee aloitteen, Venäjän YK-suurlähettiläs Gennadi Gatilov totesi toimittajille tänään torstaina Genevessä.

Neuvottelujen on hänen mukaansa kuitenkin perustuttava "realiteetteihin ja Venäjän etenemiseen".

"Ei yhdessä päivässä"

Trump on toistuvasti kritisoinut länsimaiden Ukrainalle antaman avun laajuutta ja luvannut lopettaa konfliktin nopeasti selittämättä kuitenkaan, miten se tapahtuisi.

Hänen voittonsa presidentinvaaleissa on herättänyt Ukrainassa ja muissa Euroopan maissa huolta siitä, missä määrin Yhdysvallat sitoutuu tulevaisuudessa auttamaan Ukrainaa.

– Mutta jos hän ehdottaa jotain poliittisen prosessin käynnistämiseksi, se on tervetullutta.

Gatilov totesi, että Trumpin valinta tuo uuden mahdollisuuden vuoropuheluun Yhdysvaltojen kanssa, mutta laajempi suhteiden palauttaminen ennalleen on epätodennäköistä.

– Ainoa mahdollinen muutos on maidemme välinen vuoropuhelu, jota ei ole viime vuosina ollut, hän sanoi.

"Ukraina takajaloillaan"

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on toistuvasti sanonut, että rauhaa ei voida saavuttaa ennen kuin kaikki Venäjän joukot on karkotettu maasta ja kaikki Venäjän valtaamat alueet, Krim mukaan lukien, on palautettu.