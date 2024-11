Trumpin puolustusministeri on Fox Newsin juontaja

Yhdysvaltain seuraava presidentti Donald Trump on valinnut uutiskanava Fox Newsin juontajan Pete Hegsethin tulevan hallintonsa puolustusministeriksi.

Trump kertoo asiasta lausunnossa , joka on julkaistu hänen Truth Social -viestipalvelussaan.

Trumpin mukaan Hegseth on armeijan veteraani, joka on palvellut muun muassa Irakissa, Afganistanissa sekä Yhdysvaltain Guantanamo Bayn vankileirillä Kuubassa.

Hegsethin on määrä johtaa puolustusministeriön lisäksi aktiivisessa palveluksessa olevia joukkoja, joihin kuuluu New York Timesin mukaan 1,3 miljoonaa ihmistä.

New York Timesin mukaan Hegseth ei ole tavanomainen valinta puolustusministeriksi. Lehti kertoo hänen olleen kuitenkin Trumpin vannoutunut tukija tämän ensimmäisen presidenttikauden aikana.

CIA:n johtoon ex-tiedustelupomo Ratcliffe

Trump kertoi aiemmin, että hän on nimennyt John Ratcliffen keskustiedustelupalvelu CIA:n johtoon. Ratcliffe oli Trumpin ensimmäisellä kaudella Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtaja.

Trumpin mukaan Ratcliffesta on tulossa ensimmäinen ihminen, joka on ollut sekä kansallisen tiedustelun että CIA:n johdossa.

Uutiskanava CNN:n mukaan texasilainen Ratcliffe on tällä hetkellä yksi Trumpiin yhdistetyn America First Policy Institute -ajatushautomon osana toimivan Center for American Securityn puheenjohtajista.