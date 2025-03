Venäjältä varastettiin aloite – tutkijalta huomio Ukrainan neuvottelijan asusta

Ukrainan diplomatia oli "erittäin tehokasta". Se alkoi pukuvalinnasta, tutkija katsoo.

Neuvotteluissa aloite ei ole enää Venäjällä.

Näin arvioi Ulkopoliittisen instituutin Venäjä, EU:n itäinen naapurusto ja Euraasia -tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Arkady Moshes.

Moshesin mukaan aloite on nyt Yhdysvalloilla ja Ukrainalla. Ukraina hyväksyi tiistaina Yhdysvaltojen esittämän 30 päivän tulitaukoehdotuksen.

Venäjä ei ole hyväksynyt tulitaukoehdotusta.

Moshesin mukaan on pikemminkin epätodennäköistä kuin todennäköistä, että Venäjä hyväksyy tulitaukoehdotuksen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei suostu tulitaukoon niin kauan kuin ukrainalaisjoukkoja on Venäjän Kurskin alueella, jossa venäläisjoukot ovat maaliskuun aikana edenneet nopeasti, Moshes uskoo.

Venäläiset ovat jo nyt tyytymättömiä siihen, että vaikka Ukrainan Kurskin yllätyshyökkäyksestä on kulunut yli puoli vuotta, ei Venäjän asevoimat ole vallanneet Kurskin alueita takaisin, Moshes sanoo.

– Jos rintamalinja nyt jäädytetään, on osa Venäjästä Ukrainan hallussa. Putin ei hyväksy sitä. Kurskista puhuttaisiin joka päivä.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes.

"Erittäin tehokasta" diplomatiaa

Yhdysvallat on myös luvannut jatkaa keskeyttämäänsä ase- ja tiedusteluapua Ukrainalle.

Ohjelmajohtaja Moshesin mukaan Ukrainan diplomatia oli "erittäin tehokasta".

– Se on ollut usein liian suoraviivaista, mutta nyt Ukraina otti askeleen, joka toimi, Moshes sanoo.

– Ukraina ehdotti osittaista tulitaukoa merellä ja ilmassa. Sekä Yhdysvallat että Ukraina ojensivat kätensä. Trump pitää tästä ja diili on erittäin hyvä Ukrainalle. Tulitauko ei välttämättä tule voimaan, mutta Yhdysvaltojen tuki jatkuu.

Yhdysvaltojen ja Ukrainan välit olivat ennen Saudi-Arabian tapaamista kireät ja Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin riita Valkoisessa talossa helmikuun lopussa jätti vähän tulkinnan varaa.

Saudi-Arabian neuvotteluissa Moshes kiinnitti huomiota Ukrainaa edustaneen presidentinkanslian päällikön Andri Jermak asuvalintaan.

Ukrainan johtavat poliitikot ovat sodan aikana pukeutuneet sotilaallisesti, mutta Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubion tavatessaan Jermakilla oli yllään tumma puku.

Tutkija kiinnitti huomiota Ukrainan neuvottelijan Andri Jermakin asuvalintaan. Jermak vaihtoi sotilaallisen vaatetuksen tummaan pukuun.

Yhdysvaltojen johto kritisoi Zelenskyin asuvalintaa tämän vieraillessa Valkoisessa talossa.

– Ymmärrän, miksi Zelenskyi pukeutuu, kuten pukeutuu, mutta tuolloin se toimi häntä vastaan. Jermakin päätös laittaa puku päälle oli symboli. Ukraina on valmis neuvottelemaan, eikä vain sotimaan, jos Washington näin haluaa, Moshes sanoo.

"Jos Venäjä sanoo ei"

Yhdysvaltojen ulkoministeri Rubio sanoi pallon olevan nyt Venäjällä. Samaa kielikuvaa käytti myös esimerkiksi Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.).

Jos Venäjä ei suostu tulitaukoon, palaa pallo Yhdysvalloille, Moshes katsoo.

– Jos Venäjä sanoo ei, se ei näytä hyvältä Yhdysvaltojen kannalta.

– Todennäköisesti Yhdysvallat määrää lisää pakotteita. Heillä on käytössään kolossaalinen taloudellinen arsenaali.

Mosheskaan ei usko, että tulitaukoehdotus tuli Venäjälle yllätyksenä.

– Heidän on täytynyt ajatella tätä erittäin todennäköisenä vaihtoehtona.

Zelenskyin ja Trumpin helmikuun lopun tapaaminen Valkoisessa talossa päättyi ilmariitaan. Sanasodan jälkeen Yhdysvallat keskeytti ase- ja tiedusteluavun antamisen Ukrainalle.

Tästä syystä Trump painosti Ukrainaa

Presidentti Trumpin on katsottu toisella presidenttikaudellaan suosivan Venäjää Ukrainan kustannuksella.

Trumpin diplomatia ei ole niin yksinkertaista kuin joskus esitetään, Moshes sanoo.

– Trump on ennalta-arvaamaton ja voi kääntää nopeasti kurssinsa. Se, mitä hän on tähän mennessä tehnyt on ollut varsin yksinkertaista, mutta hän haluaa täyttää lupauksensa rauhasta.

Moshesin mukaan Trump painosti Ukrainaa ensin, koska näki tämän Venäjää helpommaksi kohteeksi.

– Nyt Yhdysvallat kääntää huomionsa Venäjään. Rauha Ukrainassa ei ole ainoa asia, josta Venäjän kanssa täytyy sopia.

– Jos Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteet halutaan normalisoida, täytyy maiden neuvotella monista asioista ydinaseista lähtien. Ainoa ydinaseita rajoittava sopimus on pian päättymässä.

Myös talouskysymysten ovat varmasti pöydällä, Moshes lisää.

– Täytyy keskustella taloudellisista kannusteista, jotka voisivat houkutella yhdysvaltalaisia yrityksiä palaamaan Venäjälle.

