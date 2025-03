Tutkija: Ukrainan ehdotus "testaa" Putinia

Ukraina ja Yhdysvallat tapaavat Saudi-Arabiassa.

Ukrainan ehdotus osittaisesta aselevosta "testaa" Venäjää, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari.

– Mikäli Venäjä ei suostu, voi Ukraina sanoa, ettei [rauha] ole heistä, vaan Venäjästä kiinni, Saari arvioi Huomenta Suomessa.

Ukraina aikoo esittää tulitaukoehdotuksensa Yhdysvalloille Saudi-Arabiassa tällä viikolla, kertovat lähteet Financial Timesille (FT).

FT:n mukaan Ukraina yrittää myös taivutella Yhdysvaltoja jatkamaan keskeyttämänsä ase- ja tiedustelutuen.

Venäjän ja Ukrainan välinen tulitauko koskisi pitkän kantaman ohjus- ja droonihyökkäyksiä sekä taisteluita Mustallamerellä, FT kertoo.

Ehdotus on samansuuntainen, jonka Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi esitti aiemmin maaliskuussa julkisesti.

Maasotaa tulitauko ei siis koskisi, eikä esimerkiksi droonien ja ohjusten käyttöä rintamalinjan lähettyvillä.

Tulitaukoehdotuksella Ukraina saattaa haluta myös saada vain jotain nopeasti aikaan neuvotteluissa, Saari arvioi.

Tämä voisi miellyttää Yhdysvaltojen presidenttiä Donald Trumpia, jolla vaikuttaa olevan kiire rauhanneuvottelujen aloittamisen suhteen.

– Trump voisi esitellä jonkun voiton, Saari katsoo.

– Kulisseissa olisi enemmän aikaa neuvotella pysyvämpää aselepoa tai tulitaukoa, jotta se olisi vakaammalla pohjalla, hän jatkaa.

Trump on väittänyt, että Venäjän kanssa on helpompi tehdä yhteistyötä kuin Ukrainan.Trump on myös sanonut, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on valmis rauhaan.

Sen sijaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin rauhanhaluista Trump on esittänyt ristiriitaisia lausuntoja.

Ukrainan ja USA:n välit karilla

Ukraina ja Yhdysvallat pyrkivät sovittelemaan karilla olevia välejään tällä viikolla Saudi-Arabiassa, jossa myös Venäjän ja Yhdysvaltojen ulkoministerit tapasivat aiemmin.

Yhdysvaltojen ja Ukrainan välit ovat heikentyneet nopeasti sen jälkeen kun Trump aloitti Yhdysvaltojen presidenttinä tammikuussa.

Sekä Ukraina että länsimaat ovat katsoneet Trumpin ajavan Venäjän etua Ukrainan kustannuksella.

Esimerkiksi YK:ssa Yhdysvallat ehti jo vastustaa päätöslausemaa, joka olisi tuominnut Venäjän suurhyökkäyksen sen kolmantena vuosipäivänä.

Yhdysvaltojen Lähi-idän erikoislähettiläs Steven Witkoff on sanonut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyi pyytäneen anteeksi Trumpilta.

Anteeksipyyntö koskee "koko tapausta" Valkoisessa talossa, jossa Trumpin ja Zelenskyin tapaaminen kiihtyi julkiseksi riitelyksi helmikuussa.

Maaliskuun alussa presidentti Zelenskyin X-tilillä julkaistu pitkähkö viesti käsitteli riitaa Trumpin kanssa.

Zelenskyi teki tuolloin useita myönnytyksiä Trumpille, joka oli moittinut Ukrainan presidenttiä muun muassa kiittämättömyydestä.

– Minun tiimini ja minä olemme valmiita työskentelemään presidentti Trumpin vahvan johtajuuden alaisuudessa, Zelenskyi kirjoitti.

