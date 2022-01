Tutkijalta vakava arvio Venäjän aikeista: "Tilanne ei näytä hyvältä"

Yhdysvaltain delegaation on tarkoitus pitää tiedotustilaisuus Genevessä kello 18 Suomen aikaa.

Neuvottelujen sarja jatkuu ylihuomenna keskiviikkona Naton ja Venäjän neuvoston kokouksella Brysselissä. Torstaina Venäjän on määrä tavata Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön edustajia Wienissä.

Stoltenberg toivoo jatkoneuvotteluja

– Meidän täytyy lähettää Venäjälle hyvin selvä viesti siitä, että olemme yhtenäisiä ja että Venäjälle tulee vakavia seurauksia – taloudellisia ja poliittisia seurauksia – jos he käyttävät jälleen sotilaallista voimaa Ukrainaa vastaan. Annamme Ukrainalle tukea, autamme heitä huolehtimaan itsepuolustuksestaan.Stoltenberg tapasi tänään Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban.

– Kylmä sota on ohi, ja niin ovat etupiiritkin. Putinin vaatimukset ovat perusteettomia ja vahingoittavat kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, Kuleba tviittasi.

Venäjä ei aio tehdä myönnytyksiä

– Ovatko he valmiita antamaan laillisesti sitovat takuut siitä, että tämä maa ei liity Natoon eivätkä muutkaan maat? Rjabkov sanoi.

– Minulla on tästä varsin pessimistinen ennuste.

Osapuolilla eri tavoitteet

Yhdysvallat on tehnyt selväksi, että se ei ole valmis neuvottelemaan Euroopan turvallisuusjärjestyksen kulmakivistä, kun taas Venäjä haluaa, että sen vaatimuksia käsitellään kokonaisuutena.

– Tilanne ei näytä hyvältä. Tilanteen eskaloituminen näyttää valitettavasti todennäköiseltä. Kyse on pitkälti siitä, milloin ja millä tavalla sekä intensiteetillä Venäjä uhkauksiaan toteuttaa. Teoriassa eskalaatio antaa mahdollisuuden myös perääntymiseen, mutta Venäjä ei näytä sitä kaipaavan.

– Venäjän Yhdysvalloille ja Natolle esittämissä vaatimuslistoissa on myös kohtia, joista länsi on valmis keskustelemaan. Venäjä on kuitenkin tehnyt selväksi, että se ei hyväksy ’rusinat pullasta’ -lähestymistapaa. Se haluaa, että sen vaatimuksia käsitellään kokonaisuutena, Pesu kirjoittaa.