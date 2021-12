Yhdysvallat ja Venäjä neuvottelevat ydinaseista ja Ukrainan tilanteesta tammikuussa

– Kun istumme alas neuvottelupöytään, Venäjä voi nostaa esiin omat huolensa ja me myös voimme nostaa esiin huolemme Venäjän toiminnasta, edustaja sanoi.

Edustajan mukaan Venäjän ja sotilasliitto Naton edustajien on määrä tavata tammikuun 12. päivänä ja Venäjän ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin edustajien puolestaan sitä seuraavana päivänä. Niissä tapaamisissa on tarkoitus keskittyä nimenomaan Ukrainan tilanteeseen.

Toisen nimettömänä pysyttelevän korkean Valkoisen talon virkailijan mukaan 10. tammikuuta tulevassa tapaamisessa pääpaino on kylmän sodan jälkeisten ydinaseiden valvontasopimusten elvyttämisessä, sillä se on strategisen turvallisuuskeskustelun keskiössä. Neuvotteluissa on tarkoitus myös sivuta Ukrainan tilannetta.