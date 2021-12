Mitä Venäjä tavoittelee? Konkaridiplomaatti pitää hyökkäystä Ukrainaan edelleen epätodennäköisenä

– On tietysti hyvä, että hän on aktiivinen, koska tilanne näyttää kansainvälisesti hyvin levottomalta. Niinistön puhelu on osa käynnissä olevaa laajempaa puhelindiplomatiaa.

Mitä Venäjä tavoittelee?

Venäjä on keskittänyt kalustoa ja noin 100 000 sotilasta lähelle Ukrainan rajaa. Maan on arvioitu jopa valmistelevan suurhyökkäystä alkuvuodesta. Venäjä on vedonnut oikeuteensa puolustaa aluettaan. Hannu Himanen ei pidä sotilaallista hyökkäystä todennäköisenä, mutta se on mahdollista.