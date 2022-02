Venäjän termobaarisia "tyhjiöpommeja" ampuvia raketinheittimiä havaittu Ukrainan rajan läheisyydessä – tällainen on jyrkästi tuomittu TOS-1

CNN:n havaitsema asejärjestelmä on viralliselta nimeltään joko TOS-1 tai TOS-1A, ja se ampuu raketteja, jotka on varustettu termobaarisilla räjähteillä.

Kyse on erittäin korkean lämpötilan ja paineen räjähteistä. Toisinaan niistä käytetään sanaa "tyhjiöpommit", CNN kirjoittaa. Näin siksi, että ne imevät hapen ympäröivästä ilmasta ja luovat näin voimakkaan räjähdyksen ja suuren paineaallon, jolla on valtaisi tuhovaikutus.

Lempinimeltään asejärjestelmä on "Buratino", joka on venäläinen versio Pinokkiosta. Lempinimi tulee järjestelmän suuresta nenämäisestä etuosasta. Asejärjestelmä on liikkuva ja se on kiinni T-72-panssarivaunun rungossa, jolloin tankin torni käytännössä korvataan ohjusjärjestelmällä.