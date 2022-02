Sota on Venäjällä erikoisoperaatio, joka estää Naton hyökkäyksen – meneekö tarina läpi? "Kaduilla ovat rohkeat"

Mikä erikoisoperaatio?

– On rakennettu narratiivi sodasta, joka on ennaltaehkäisevä operaatio, jonka tarkoitus on estää Venäjä-mielisten ukrainalaisten kansanmurha. Nyt tavoitteena on lisäksi jollain tapaa pelastaa ukrainalaiset heiltä itseltään, Silvan kertoo.